Une usine de transformation des produits de la mer dans la Péninsule acadienne, au Nouveau-Brunswick, appartient maintenant à des Américains.

Pêcheries Bas-Caraquet est officiellement entre les mains de Phillips Foods, Inc. and Seafood Restaurants depuis le 16 janvier, selon le registre corporatif du Nouveau-Brunswick.

Phillips Foods, dont le siège social est à Baltimore aux États-Unis, se spécialise dans les produits de crabe à valeur ajoutée et opère des restaurants.

Publicité

Il s’agit d’une première acquisition au Canada pour cette entreprise, mais pas la dernière, s’il faut en croire son porte-parole.

Selon Tom Walker, le président et chef de l’exploitation de Phillips Foods pour le Canada, il y avait une chance à saisir pour l’entreprise dans les Maritimes.

Il y a une transition qui se fait chez certaines entreprises familiales de transformation des fruits de mer au Canada atlantique , a-t-il indiqué en entrevue, mercredi.

Ouvrir en mode plein écran Tom Walker, de Phillips Foods pour le Canada, en entrevue par webcam, mercredi. Photo : Radio-Canada

M. Lebreton voulait développer un plan de relève et se départir de certaines entreprises. C’était le bon moment pour lui et le bon moment pour Phillips. Il y avait de l’intérêt des deux côtés , dit-il.

Publicité

L’acquisition a été faite avec 100 % de fonds privés, au terme de négociations qui ont débuté en août dernier. L'ancien propriétaire de Pêcheries Bas-Caraquet, Rudy Lebreton, n'a pas voulu commenter publiquement la transaction.

Tom Walker affirme que l’entreprise est mise en confiance par la stabilité et l’abondance des stocks de crabe et de homard dans le golfe du Saint-Laurent.

Le même nombre d’emplois, promet Phillips

On sait que Pêcheries Bas-Caraquet battait un peu de l'aile , a observé mercredi, en entrevue, le président de l'Union des pêcheurs des Maritimes ( UPM ). Réjean Comeau souhaite que l’acquisition puisse donner un peu plus de stabilité aux travailleurs de l’usine, qui sont entre 125 et 150.

Nous planifions de garder environ le même nombre de travailleurs, à la fois locaux et étrangers temporaires , a affirmé Tom Walker.

Ouvrir en mode plein écran Le chef de la direction de Phillips Food International, Steven Phillips (à gauche), et son fils Brice Phillips, vice-président du développement d'affaires et de la durabilité. Photo : Courtoisie de Tom Walker, Phillips Foods

Ça va faire du bien au niveau de l'industrie et, en général, ça va mettre un autre joueur dans la game , a déclaré mercredi Joël Gionet, le président de l'Association des crabiers acadiens. Que l'usine fonctionne, puis qu'elle donne du travail aux gens .

Phillips Foods, c'est quand même une compagnie qui est bien cotée mondialement. Çôté pêcheurs, ça va faire un autre joueur. Ça va faire de la compétition, ça peut amener des meilleurs prix , avance Réjean Comeau.

Une expansion en marche dans les Maritimes

L’ UPM s’inquiète quand même d’une multiplication des acquisitions par des intérêts étrangers des entreprises familiales en Acadie. Un monopole ne serait pas avantageux, prévient l’association.

On voit que ces grosses compagnies sont là surtout pour l'argent. On sait comment elles fonctionnent. Ça va bien pour un bout, mais après ça, elles ont le contrôle et c'est eux qui décident des prix , prévient Réjean Comeau.

Chez Phillips Foods, on assure ne pas avoir le même modèle d’affaires que des firmes d’investissements, et on dit être une entreprise familiale qui n’arrive pas au Canada atlantique pour faire des consolidations et revendre à profit.

Tom Walker promet que l’entreprise a un plan de développement économique qui tiendra compte des communautés.

Ouvrir en mode plein écran L'usine de transformation de Pêcheries Bas-Caraquet, en 2023. Photo : Radio-Canada / René Landry

L'entreprise américaine s'apprête aussi à racheter South Shore Seafoods, un distributeur de produits de la mer à l’Île-du-Prince-Édouard qui a demandé la protection contre ses créanciers l’automne dernier. Cette compagnie fait face à une procédure d'insolvabilité et de restructuration qui est encore devant les tribunaux.

Selon des documents judiciaires, South Shore Seafoods compte environ 300 employés.

Tom Walker a par ailleurs mentionné que Phillips Foods compte ouvrir un bureau régional à Moncton. L’entreprise a déjà des quartiers généraux au Maryland, où elle a été fondée il y a près de 110 ans, ainsi qu’en Thaïlande.

Elle se donne maintenant deux ans pour évaluer la rentabilité et le fonctionnement de ses usines en sol canadien, et n'exclut pas de continuer son expansion par la suite.

D’après le reportage de Nicolas Steinbach