Les chercheurs congédiés à Winnipeg n’auraient pas protégé les informations sensibles

Deux scientifiques d'un laboratoire à haute sécurité de Winnipeg ont perdu leur emploi, après que des enquêtes ont révélé qu'ils n'avaient pas réussi à protéger les actifs et les informations sensibles, selon des documents récemment publiés.

Plus de 600 pages de documents ont été rendues publiques mercredi à la suite d'un examen spécial mené par des représentants de tous les partis aux Communes.

Les partis d'opposition espéraient que ces documents feraient la lumière sur les motifs pour lesquels les chercheurs Xiangguo Qiu et Keding Cheng, ont été escortés hors du Laboratoire national de microbiologie de Winnipeg, en juillet 2019, puis congédiés un an et demi plus tard, en janvier 2021.

Les conservateurs voulaient également consulter des documents liés au transfert, supervisé par Mme Qiu, des virus mortels Ebola et Nipah à l'Institut chinois de virologie de Wuhan, en mars 2019.

Trois anciens juges de haut rang ont eu le dernier mot sur la divulgation des documents récemment publiés, partiellement caviardés.

Le ministre fédéral de la Santé, Mark Holland, a déclaré mercredi que ces documents révélaient un certain laxisme dans le respect des protocoles de sécurité au Laboratoire national de microbiologie de Winnipeg.

Avec les informations de La Presse canadienne