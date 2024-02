Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) anticipe les conditions météorologiques difficiles et informe la population qu’il pourrait enclencher mercredi soir son « opération vents violents » sur le pont Pierre-Laporte.

Ainsi, afin de ralentir la circulation et ainsi diminuer le risque de renversement latéral de véhicules lourds ou de véhicules vulnérables aux vents, le Ministère prévoit la fermeture de certaines voies sur le pont Pierre-Laporte.

En entretien téléphonique vers 18h, un porte-parole du ministère mentionnait qu'entre 21h mercredi et 1h du matin jeudi, des voies pourraient être fermées en raison des vents soutenus .

Les plateformes du Québec 511 seront mises à jour. Le MTMD suggère vivement de s'y référer avant de prendre la route dans ce secteur.

Cette opération comprend aussi un ensemble de mesures préventives dans le but de préserver la sécurité des usagers de la route. En tout temps, les conducteurs doivent respecter les indications transmises par les patrouilleurs sur place et réduire leur vitesse , peut-on lire dans un communiqué de presse envoyé en fin de journée mercredi.

Plus tôt dans la journée, le MTMD recommandait déjà la plus grande prudence aux automobilistes et de consulter Québec 511 pour connaître les conditions de circulation et les entraves.

Opération de déglaçage à Québec

La Ville de Québec a aussi informé la population que des équipes seront en service mercredi soir afin de procéder à l’épandage de fondants et d’abrasifs afin de garder les voies publiques, les trottoirs et les pistes cyclables sécuritaires sur l’ensemble du territoire de la ville .

Dans l'arrondissement de Beauport, dans le secteur Chutes-Montmorency-Sud, le stationnement est interdit de 22 h à 7h dans la nuit de mercredi à jeudi dans les rues où les feux clignotants orange sont en fonction, fait savoir la Ville.

Dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, le stationnement est interdit de 22 h à 7 h également dans les quartiers de Maizerets, Montcalm, Saint-Sauveur, Saint-Roch, Saint-Jean-Baptiste et du Vieux-Limoilou, dans les rues où les feux clignotants orange sont en fonction.