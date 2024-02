Le diocèse de Hearst-Moosonee a publié récemment un plan d’action pour tenter de se reconstruire après qu’un reportage de l’émission Enquête de Radio-Canada a révélé l’an dernier que le diocèse avait protégé jusqu’à tout récemment des abuseurs sexuels présumés.

Depuis le reportage de l’émission Enquête, 15 victimes présumées se sont manifestées pour raconter leurs expériences.

Le plan d’action proposé par le diocèse est réparti sous quatre grandes lignes : la réparation, la prévention, la sensibilisation et la reconstruction.

Sous les volets de la réparation et de la prévention, certaines actions sont déjà en cours, notamment l’aide psychologique aux victimes alléguées et les sanctions pour les prêtres mentionnés dans le reportage.

Par ailleurs, Mgr Pierre-Olivier Tremblay, l’évêque du diocèse de Hearst-Moosonee, envisage de soumettre les membres du diocèse à une vérification des antécédents judiciaires plus approfondie, pour éliminer toute éventualité d’implications dans des affaires d’abus sexuels.

Ce n’est pas juste un discours, c’est aussi des actions, des gestes. Je trouve aussi ça important de montrer un peu l’évolution de ce qui s’est passé ces derniers mois.

Il prévoit également des formations plus régulières sur des façons d’identifier et de prévenir les abus sexuels, en plus de possiblement dédier un lieu spécifique dans le diocèse aux victimes, pour aider dans la sensibilisation.

Ça peut être une plaque, ça peut être une petite chose… C’est une manière de réparer ce qui s’est passé. Dans la conscience collective, on sait que ça s’est passé, et on doit mener des actions de prévention pour pas que ça ne se reproduise pas , indique-t-il.

Rebâtir la confiance

Mgr Tremblay admet que les révélations ont affecté le moral non seulement des diocésains, mais aussi des prêtres du diocèse qui n’étaient pas impliqués dans l’affaire.

Quand des confrères ont failli à leur tâche ou ont posé des gestes terribles, ça affecte tout le monde alors c’est sûr que le moral est touché. Ils essayent eux aussi de rester fidèles à leur mission et travailler avec les gens, ça aide , ajoute l’évêque.

Une des actions citées dans le plan consiste à soutenir les prêtres et intervenants de l’Église en gardant un environnement sain.

On continue d’aller de l’avant et mon souhait c’est que cette confiance-là puisse continuer à se construire.

Le juge qui s'occupera des procédures extrajudiciaires en vue d'indemniser les victimes qui le veulent n'a pas encore été nommé.

L’évêque prévoit de se rendre dans plusieurs communautés du diocèse pour voir comment mettre sur pied quelques actions prévues dans le plan.