Un agriculteur de la région de Villeroy, s'est vu imposer une amende de 35 000 dollars pour « un cas extrêmement grave de négligence et de cruauté envers les animaux » après que la majorité de ses vaches aient été retrouvées mortes dans son étable en 2022.

Rosaire Ouellet, l’agriculteur propriétaire de la ferme du long chemin à Villeroy, se rappelle qu’en 2022, il était plongé dans une importante dépression, qui l’a mené à devenir incapable de s’occuper des animaux sur sa ferme.

Il indique qu’il n’avait pas de relève au sein de son entreprise, puisque son fils n’était pas intéressé par la production animale.

Je me suis ramassé tout seul à m’occuper de l’étable, avec la décision d’arrêter, parce que c'est intenable et j'étais attaché à mes animaux, puis je n’ai pas réussi à les vendre , indique-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Rosaire Ouellet se rappelle que son état mental avait fortement affecté sa capacité à prendre soin de son bétail. Photo : Radio-Canada

Il explique qu’en raison de son état mental, il s’est retrouvé incapable d’agir.

Publicité

Je n’ai pas été capable de dire "bon j'appelle un encanteur ou j'appelle le marchand d'animaux pour les vendre" [...] je n’ai pas été capable de m'en occuper non plus. C'est ce qui est arrivé, ce que les animaux ont dépéri puis sont décédés , explique-t-il.

Il affirme que lorsqu’il était en détresse, il ne pensait pas à ce moment à demander de l’aide

C’était beaucoup plus simple de le cacher. Je me disais toujours, je vais recommencer à les soigner, puis je vais remonter, puis je vais minimiser les pertes puis je vais réussir à prendre le dessus, ce n’est pas arrivé , se désole-t-il.

Il aurait fallu que je demande de l'aide, je ne savais pas comment demander, puis je ne savais pas qui demander , dit-il.

Publicité

Des souffrances excessives pour le troupeau de vaches

Le rapport vétérinaire produit par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) blâme le propriétaire de la ferme, pour la perte totale de son troupeau de vaches qui a été signalée en 2022.

Lors de l’inspection des vétérinaires du ministère, ceux-ci ont été confrontés à une quarantaine de cadavres de vaches, qui présentaient toutes des signes de déshydratation et de malnutrition qui ont mené à leur mort.

Les vaches n’ont pas eu accès à une quantité suffisante de nourriture et n’ont pas été gardées dans un lieu salubre, propre et convenable , peut-on lire dans le rapport.

En omettant de s’occuper de ses animaux, il les a soumis à de l’anxiété et des souffrances excessives les menant à la mort , conclut le rapport.

Le MAPAQ a imposé une amende de 35 000 dollars à M. Ouellet.

Comment aider les agriculteurs en difficulté?

Le président de la fédération régionale de l’ UPA du Centre-du-Québec, Daniel Habel, dit qu’il est encore très difficile pour les agriculteurs de parler d’enjeux de santé mentale.

C'est un sujet qui est toujours tabou auprès des producteurs agricoles, de parler de santé mentale, de santé psychologique et d'avoir des interventions au moment jugé opportun. C'est aussi un défi d'avoir des ressources, mais aussi un défi de détecter ces situations , dit-il.

Il rappelle que même si certains organismes comme Au cœur des familles agricoles aident, notamment avec l’ajout prochain d’autres travailleurs de rang, qu’il manque encore de ressources.

Il faudrait plus d'argent, il faudrait plus de ressources, il faudrait d'être mieux équipé. On est toujours à rendre plus performant le modèle qu'on a entre les mains actuellement. Et c'est un travail de tous les jours , indique-t-il.

Le directeur général d’Au cœur des familles agricoles, Samuel Gosselin, réitère qu’il y a des barrières supplémentaires qui rend plus difficile d'aider certains agriculteurs.

La clientèle homme en général a plus de difficultés à consulter directement, on parle autant des soins en santé, physique, psychologique. Donc nous on essaie de mettre en place des façons de faire pour à la fois réduire les éléments qui pourraient freiner une consultation , dit-il.

C'est plus de 60 % de notre clientèle chez qui on intervient parce que c'est une référence, ce n’est pas la personne qui nous contacte elle-même , ajoute-t-il.

D'après une entrevue à l'émission Toujours le matin