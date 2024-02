À Esquimalt, de mauvaises odeurs émanent parfois de la station d’épuration flambant neuve

La station d’épuration entrée en service fin 2020 à Esquimalt, dans le Grand Victoria, ne respecte pas les seuils d’odeurs autorisés lors de certaines activités. Le District régional de la capitale (CRD) a mis en place plusieurs mesures afin de remédier à ce problème qui incommode des résidents.

En 2023, 149 plaintes concernant des odeurs d'eaux usées ont été reçues et ont fait l'objet d'une enquête, selon le CRD , contre 101 en 2022 et 222 en 2021. Les années précédentes, il n’y avait pas plus de 30 plaintes par an.

Après des années de débats, la station d’épuration a été conçue avec des systèmes de contrôle des odeurs à la pointe de la technologie pour traiter l'air chargé d'odeurs avant son rejet, selon un rapport du CRD . L’air relâché autour de la station doit avoir une concentration maximale de cinq unités d'odeur par mètre cube (UO/m3).

Cependant, lors de travaux de maintenance, quand les couvercles des réservoirs sont retirés, les concentrations dans la communauté dépassent le seuil autorisé. Dans ces cas-là, l’application d'un composé neutralisant les odeurs (Ecosorb) est augmentée si nécessaire. Des facteurs comme le vent, la température et les marées peuvent aussi augmenter le risque d'émissions d'odeurs au-delà des limites souhaitées.

Selon la mairesse d’Esquimalt, Barb Desjardins, sa municipalité a reçu par intermittence des plaintes de résidents, en particulier dans la région de West Bay, mais également dans la région de Victoria West .

La mairesse explique avoir été surprise et déçue par ces plaintes. Nous pensions que nous avions fait tout ce que nous pouvions en matière d'odeurs [lors du processus de zonage] et nous étions convaincus que le CRD n'aurait aucun problème.

Une partie du fait [d'accepter] cette installation [de la station d'épuration] à Esquimalt était qu'il n’y aurait aucune odeur.

Barb Desjardins se dit néanmoins satisfaite du travail du CRD pour remédier à ces odeurs et des liens qui ont été établis avec la communauté, qu’elle encourage à continuer de signaler tout effluve malvenu.

Le CRD explique que ses enquêtes suggèrent que d’autres sources potentielles d’odeurs pourraient contribuer aux impacts sur les communautés environnantes . Barb Desjardins ajoute que cela pourrait aussi venir de tuyaux de raccordement dans la région de Victoria West et que le CRD travaille avec la Ville de Victoria pour savoir quand ces tuyaux seront réparés.

Chris Coleman, président du comité responsable de cette question au CRD, explique qu'au moment de la mise en activité de la station d'épuration, les membres du CRD avaient été prévenus que la partie scientifique était maîtrisée, mais qu'il faudrait « ajuster le processus au fil du temps ».

Il se réjouit néanmoins que les plaintes n'aient pas atteint le niveau de 2021 et assure que les odeurs qui peuvent émaner de tuyaux de raccordements non liés à la station sont elles aussi étudiées.

Des mesures pour réduire ces odeurs

À la suite d’un audit fin 2022 sur ce problème d’odeurs, des mesures ont été décidées pour les années suivantes. En 2023, par exemple, de nouveaux capteurs ont été installés pour les systèmes de contrôle des odeurs primaires et secondaires, une étude sur la collecte des odeurs a été faite, et les procédures de la station d’épuration ont été mises à jour pour réduire l’impact des odeurs.

Cette année, des travaux d’infrastructure de mise à niveau du système auront lieu, notamment avec un nouveau design des couvercles des réservoirs pour un meilleur accès et une réduction des odeurs. D’autres mises à niveau auront lieu en 2025, toujours avec l'espoir de réduire les effluves inopportuns.