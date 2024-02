L’inaction du gouvernement Legault dans les dossiers de regroupement familial se transporte devant les tribunaux. L’avocat en immigration Maxime Lapointe met sa menace à exécution et poursuit la ministre Christine Fréchette en Cour supérieure, a appris Radio-Canada.

Le 13 décembre dernier, Me Lapointe avait mis en demeure la ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. Il lui donnait 60 jours pour trouver une solution aux longs délais pour les Québécois qui tentent de faire immigrer un proche d’origine étrangère.

Son ultimatum étant venu à échéance, Me Lapointe vient donc de passer à l’étape suivante en déposant une requête de pourvoi en contrôle judiciaire qui vise précisément la ministre Fréchette et qui attaque sa plus récente planification de l’immigration, présentée en novembre dernier.

Le Québec a créé sciemment des goulots d'étranglement et discrédite le programme du regroupement familial dans son ensemble.

À l’heure actuelle, le délai moyen est de 34 mois pour les dossiers de regroupement familial à destination du Québec, tandis qu’il est de seulement 12 mois dans le reste du Canada.

Selon Me Lapointe, les délais pour le Québec sont déraisonnables et inusuels . Ils s’expliquent simplement : près de 40 000 dossiers étaient en attente au Québec dans la catégorie du regroupement familial l’automne dernier.

Or, en vertu de sa plus récente planification de l’immigration, le gouvernement Legault a maintenu un seuil établi entre 10 200 et 10 600 admissions par année dans cette catégorie. L’offre ne répond donc pas à la demande, ce qui crée énormément de détresse chez les familles concernées.

Ouvrir en mode plein écran Me Maxime Lapointe, avocat en droit de l’immigration (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Xavier Gagnon

Dans sa requête, Me Lapointe demande ainsi à la Cour supérieure de déclarer inapplicable, invalide ou inopérante la planification de l’immigration du gouvernement Legault.

Il demande aussi à la Cour de forcer la ministre Fréchette à établir un seuil dans la catégorie du regroupement familial qui permettrait aux demandeurs à destination du Québec de bénéficier d’un délai de traitement similaire à celui qu'on observe ailleurs au Canada.

Ce que je remets en question, c'est la planification, donc les niveaux d'immigration [...]. On laisse des gens dans la machine qui sont pris entre la sélection par le Québec et l'admission par le Canada.

Discrimination

Les politiques du gouvernement Legault constituent de la discrimination fondée sur l’origine nationale, en ce sens que les garants et les personnes parrainées à destination du Québec sont pénalisés [...] par rapport aux familles à destination du reste du Canada , peut-on lire dans la requête de Me Lapointe.

Sa démarche repose sur le cas d’un de ses clients d’origine guinéenne, Kaba Keita. Cet homme de 29 ans, plongeur dans un restaurant de Québec, est arrivé au pays en 2018 avec un statut de visiteur et a rapidement demandé l’asile.

Ouvrir en mode plein écran Kaba Keita et son épouse, Doussou Koulibaly (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Magalie Masson

En 2020, il s’est marié avec une résidente permanente qui possède aujourd’hui la citoyenneté canadienne. En 2022, M. Keita a volontairement retiré sa demande d’asile, ce qui a déclenché une procédure d’expulsion du Canada.

À ce jour, il est toujours menacé de devoir quitter le pays. Toutefois, s’il résidait dans une autre province, M. Keita n’aurait pas à s’inquiéter, plaide Me Lapointe, car la procédure de regroupement familial serait déjà complétée et il aurait déjà sa résidence permanente.

Ailleurs qu'au Québec, le [traitement du] dossier serait fini, on n'en parlerait plus. On ne serait pas en train de retourner vers les services frontaliers et de se réexpliquer à nouveau.

Ottawa épargné

En décembre dernier, la mise en demeure de Me Lapointe visait également le ministre fédéral de l’Immigration, Marc Miller, car Ottawa a, selon lui, l’obligation de traiter les dossiers de regroupement familial sans égard aux seuils fixés par le Québec.

Me Lapointe a toutefois choisi de ne pas poursuivre le gouvernement fédéral en Cour supérieure, car les déclarations du ministre Miller ont démontré qu’il était de bonne foi et qu’il voulait régler le dossier.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre fédéral de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Marc Miller (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Le fédéral était prêt à traiter plus de dossiers sélectionnés par le Québec, mais c'est Christine Fréchette et son ministère qui ont demandé de respecter la consigne de 10 200 à 10 600 admissions.

Selon Me Lapointe, le gouvernement Legault excède ses compétences en immigration et ne respecte pas véritablement les termes de l’Accord Québec-Canada conclu en 1991.

Publicité

Que ce soit Christine Fréchette, Jean Boulet, Nadine Girault, Simon Jolin-Barrette, c’est plus large que la ministre elle-même. Le gouvernement de la CAQ fait fi du partage des compétences en immigration, ne comprend pas bien le dossier et se campe sur une position de "50 000 [admissions], pas plus, sinon c'est suicidaire".

Lorsqu’elle est interpellée à ce sujet, la ministre Fréchette répète régulièrement qu’il appartient à Ottawa de traiter les dossiers de regroupement familial selon le principe du premier arrivé, premier servi .

Elle estime également que le seuil de 10 200 à 10 600 admissions par année fixé par son gouvernement dans cette catégorie est semblable à celui des gouvernements précédents.