La Ville de Saguenay prête à intervenir pour affronter la baisse soudaine du mercure

La Ville de Saguenay se prépare au refroidissement soudain attendu dans la nuit de mercredi à jeudi alors que le mercure chutera d'une vingtaine de degrés à la suite du redoux observé en journée.

Environnement Canada prévoit que les routes et les rues deviendront glissantes en raison de cette baisse soudaine des températures qui feront geler l'eau.

Les équipes des travaux publics seront déployées toute la nuit pour s'assurer que les routes soient sécuritaires en étendant des abrasifs sur le réseau routier de la ville. Saguenay n’a pas prévu de personnel supplémentaire pour cette opération.

Jimmy Bouchard est conseiller municipal dans l'arrondissement de Jonquière. Photo : Radio-Canada

Selon le président de la Commission des travaux publics de Saguenay et conseiller municipal, Jimmy Bouchard, la Ville se prépare depuis quelques semaines en prévision de changements soudains de température.

Ça fait déjà un moment qu’on se prépare parce qu’il y a plusieurs citoyens qui nous ont émis ces commentaires-là. Dans les dernières semaines, on a fait du déneigement, du ramassage entre autres dans les différents quartiers justement pour dégager les puisards et les bouches d’égout pour permettre si possible d’atténuer ces accumulations d’eau , a indiqué Jimmy Bouchard.

Un hiver moins coûteux?

Par ailleurs, les faibles accumulations de neige jusqu’ici cet hiver pourraient donner un peu de répit aux finances de Saguenay. Bien qu’il soit trop tôt pour tracer un bilan de l’hiver en cours, Jimmy Bouchard croit que le déneigement pourrait coûter moins cher que prévu si la tendance se maintient.

Une chenillette déblaie un trottoir à Saguenay (archives). Photo : Radio-Canada / Steeven Tremblay

Évidemment, on n’a pas une année qui est difficile au niveau de l’accumulation [de neige] et nos budgets de déneigement sont annuels, du 1er janvier au 31 décembre, alors c’est difficile de dire si on va récupérer des sous et il va se passer des choses au mois de mars, en novembre et décembre prochain [...] C’est certain qu’au niveau budgétaire, c’est favorisant pour la Ville de Saguenay , a reconnu le président de la Commission des travaux publics.

Saguenay a prévu une somme de 18,6 millions de dollars pour le déneigement dans son budget pour l’année 2024.