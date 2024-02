Deux Marocains travaillent déjà pour Proco à Marrakech avant leur venue au Canada

L’entreprise Structures CPI, une division de Proco, emploie présentement deux Marocains qui ont commencé à travailler dans leur pays en attendant que les procédures d’immigration soient complétées.

Pour agir ainsi, l’entreprise basée à Saint-Nazaire a fait affaire avec la firme de recrutement ANCIA basée à Lévis.

Le communiqué indique qu’Abdel et Rachid, dont les noms de famille n'ont pas été précisés, devraient s’établir au Québec d’ici la fin de l’été.

Selon le directeur général du Groupe Proco, Jean-Denis Toupin, ces travailleurs seront fin prêts à travailler dès leur arrivée.

C'est des dessinateurs en structure, c'est des dessinateurs spécialisés qui ont déjà de l'expérience, ça c'est un avantage. C'est des gens qui sont expérimentés. Ils connaissent le logiciel de dessin qu'on utilise, puis c'est un logiciel qui est très spécialisé, en structure d'acier, donc c'est ça déjà leur tâche, puis ils vont continuer à faire ça une fois qu'ils vont être arrivés chez nous , a mentionné Jean-Denis Toupin lors d’une entrevue accordée à Radio-Canada.

Ouvrir en mode plein écran Jean-Denis Toupin, directeur général de Proco Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Proco recevra une quinzaine de travailleurs étrangers du Maroc, de la Tunisie et du Mexique au cours des prochains mois.

Publicité

Une fois que les Marocains vont être arrivés, on a aussi deux Tunisiens qui sont en processus pour venir ici en tant qu'inspecteurs. Donc avec une quinzaine de Mexicains supplémentaires, des Marocains et des Tunisiens, on va avoir pas mal trouvé ce qu'on cherche en termes de main-d'œuvre d'opération , a chiffré le directeur général, en ajoutant que du recrutement local se fait également.

Carnet de commandes rempli

L’entrepreneur en construction métallique a un carnet de commandes bien rempli en ce moment, notamment un projet dans la filière batterie qui s’installe à Bécancour.