À l’instar de la rivière Matapédia où une sculpture de bois éphémère en forme d’insecte est créée chaque hiver, une nouvelle « bibitte » est apparue mardi sur la rivière Bonaventure.

La création de cette œuvre éphémère est l'initiative de la Fondation rivière Bonaventure qui vise à créer un fonds de dotation pour préserver le cours d’eau.

L'organisme s'est inspiré de l'exemple de Matapédia où, depuis 2017, la création d'une bibitte sert d'activité caritative.

Comme à Matapédia, la Fondation rivière Bonaventure invite les gens à miser sur la date de la débâcle, soit le jour où la sculpture sera emportée par les glaces.

On voulait être un événement ludique, intrigant et qui mobilise la communauté. C’est une façon de rejoindre les gens, de les intéresser à ce qui se fait sur la rivière.

Les gens ont jusqu'au 9 mars pour miser, au coût de 5 $ par date, sur le jour de la débâcle de la rivière Bonaventure.

La Fondation rivière Bonaventure gardera la moitié du magot. La balance ira à l’une des personnes ayant prédit correctement le jour de la débâcle.

La Fondation rivière Bonaventure s'est inspiré de la «bibitte» de Matapédia pour lancer sa première campagne de financement. (Photo d'archives)

Sylvain Arbour indique qu'il s'agit de la première campagne de financement de l'organisme fondé en juin 2023. Aucun objectif financier n’a été fixé.

Notre objectif premier, c’est de faire connaître la fondation Rivière Bonaventure , indique Sylvain Arbour. On veut que les gens passent par notre site web pour aller miser et aller faire leur pari et qu’ils regardent en même temps quels sont les objectifs de la fondation.

Déjà, l’apparition de l'insecte de bois sur la rivière gelée suscite la curiosité.

Ça crée un engouement, plusieurs badauds se sont arrêtés en passant , souligne le président de la fondation. On est en bordure du sentier de motoneige et certains motoneigistes se sont arrêtés et ont pris des photos.

Des « bibittes » qui tissent l’esprit de communauté

C’est à Pierre D'Amours que revient l’idée de la création d’une bibitte sur la rivière Matapédia, en 2017, pour amasser des fonds pour les enfants plus démunis.

L’artiste et guide de pêche au saumon se réjouit que son concept soit désormais imité sur la rivière Bonaventure, pour une cause différente. Il a d’ailleurs fait la route pour participer à la création de cette toute première bibitte , aux côtés des membres de la Fondation rivière Bonaventure.

Au-delà de l’aspect caritatif, Pierre D’Amours est d’avis que ces sculptures éphémères peuvent créer un sentiment de fierté et d’appartenance.

Ce n’est pas juste une question d’argent, c’est une question de communauté.

Ça crée une sorte d’effervescence dans le village, dans la région. Les gens veulent participer et se vanter de connaître la rivière mieux que les autres et prévoir la débâcle , ajoute-t-il.

Pierre D'Amours et son fils ont créé leur septième «bibitte» sur la rivière Matapédia, le 21 février dernier. Elle est située en aval du pont, au cœur du village.

Selon M. D’Amours, la création de l'œuvre éphémère, suivie du rituel de parier sur la date de la débâcle, est devenue une véritable tradition.

C’est rendu que ça fait partie de la culture du village de Matapédia et de la région , croit-il.

C’est devenu un symbole du printemps. C’est bon enfant, c’est de l’artisanat. On n’est pas en train de compétitionner Loto-Québec.

Il raconte avec bonheur que l’an dernier, au moment de la débâcle, la bibitte a descendu la rivière sur une longue distance, telle une surfeuse sur un morceau de glace, avant de foncer dans un pilier du pont ferroviaire en aval du village. De nombreux badauds s'étaient rassemblés le long de la rivière pour suivre son parcours inattendu.

C’était incroyable de voir la bibitte en mouvement. Ce n’était pas juste une œuvre d’art statique. Tu la voyais migrer vers l’estuaire , ajoute-t-il. Chaque année, elle mène son expérience. C’est la nature dans toute sa splendeur.

M. D’Amours précise que la débâcle a traditionnellement lieu autour du 20 avril sur la Matapédia, mais l’hiver 2024 n’a rien de normal.

C’est incroyable ce qu’on vit cette année , souligne-t-il. Probablement qu’on va avoir un départ excessivement rapide.

Le fait de miser sur la date de la débâcle était déjà une pratique ancrée à Matapédia, mais la création de la «bibitte» a popularisé l'activité à des fins caritatives.

L'an dernier, les mises entourant la date de la débâcle ont permis d'amasser 2400 $ à Matapédia. La moitié du magot a été remis au centre de ski Le petit Chamonix afin d'initier les enfants moins fortunés aux sports de glisse.

L'autre moitié a été divisée parmi les devins ayant parié sur la bonne journée du départ des glaces.

Pierre D’Amours invite d’ailleurs toutes les municipalités traversées par une rivière à se lancer dans la création de bibittes pour financer de bonnes causes.