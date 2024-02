De nouvelles exigences sur la formation continue imposées par l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec (ODHQ) suscitent de l'inquiétude parmi ses membres. Certains songent à quitter la profession au moment où celle-ci fait face à un criant manque de main-d'œuvre.

À partir du 1er avril, les hygiénistes dentaires vont devoir suivre 10 heures de formation obligatoire tous les deux ans sur divers thèmes ciblés par leur ordre professionnel, dont l’éthique.

L’Ordre resserre aussi les balises et réduit le nombre d'heures reconnues pour les formations offertes par des sources externes, c'est-à-dire autres qu'un autre ordre professionnel, des organismes de réglementation en hygiène dentaire, un établissement d’enseignement ou des ministères.

Par exemple, sur les 40 heures de formation continue que les hygiénistes dentaires doivent réaliser en deux ans, 10 heures seront comptabilisées au maximum pour celles suivies auprès de sources externes, par exemple des associations qui offrent des formations à distance.

On perd en liberté

Il y a plus de 7000 hygiénistes dentaires au Québec. Photo : iStock / Igor-Kardasov

Plusieurs hygiénistes qui nous ont contactés rejettent en bloc les nouvelles exigences de l'Ordre.

Chantale-Édith Renald, qui pratique cette profession depuis 1995, dit avoir rassemblé 2800 signatures de membres mécontents de ces changements.

On perd en liberté de formation. Quel intérêt de faire 40 heures de formation en orthodontie dans une association si seulement 10 heures sont comptabilisées?

Mme Renald ajoute que les formations proposées par l’Ordre sont onéreuses. L' OHDQ rétorque que le coût de certaines conférences peut dépasser les 200 $ mais que la formation sur l’éthique est offerte par l'Ordre à 25 $.

Mathieu Tremblay, hygiéniste dentaire depuis 2011, soutient cependant qu’avec ce nouveau règlement, l’estime envers son Ordre a grandement diminué . Il n’exclut pas de se réorienter.

Pour Linda, qui ne souhaite pas donner son nom de famille par peur de représailles, les nouvelles règles la pousseront à quitter le métier plus tôt que prévu. Elle trouve les exigences de l’Ordre de plus en plus ridicules .

Ils n’ont jamais été aussi loin. Il faut qu’ils fassent confiance à notre bon jugement! Si on vient m’inspecter et me demander quelle formation je dois faire, je prends ma retraite et, avec mes quatre amies, on s’est dit qu’on ferait la même chose!

Des irritants

La présidente de la Fédération des hygiénistes dentaires du Québec ( FHDQ ), Cynthia N. Wilcott, confirme que le nouveau texte cause des irritants et beaucoup de réactions . Elle dit travailler pour que les hygiénistes ne quittent pas le navire.

Les hygiénistes dentaires en région, hors des grands centres, ont moins accès aux activités de formation et doivent parfois se déplacer sur de longues distances pour y assister. Cela, bien entendu, augmente le coût investi pour la formation.

Toutefois, pour Mme Wilcott, en raison de l’autonomie de pratique acquise depuis septembre 2020, ce nouveau règlement était inévitable. Elle soutient que ces modifications exigent des ajustements , mais ne devraient pas décourager un professionnel engagé dans sa profession .

L’Ordre face à la pénurie

Le président de l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec, Jean-François Lortie. Photo : Radio-Canada / Véronique Duval

Selon l'Association des chirurgiens dentistes du Québec, il manque au moins 800 hygiénistes dentaires dans la province.

Sur le terrain, les effets sont palpables : des cliniques n’acceptent parfois plus de nouveaux clients durant une année entière et certains dentistes doivent refuser des patients par manque d’hygiénistes ou s’occupent eux-mêmes des nettoyages.

En janvier dernier, le président de l’ OHDQ , Jean-François Lortie, n’hésitait pas à parler d’ un déficit généralisé de personnel à l’échelle de la province.

Joint par téléphone, il dit comprendre les réactions de ses membres au sujet du nouveau texte et ne minimise pas leur envie de partir.

Ce ne sont pas des décisions faciles à prendre, soutient-il. Mais ces nouvelles exigences sont essentielles pour la protection du public, et ça inclut la question de l’encadrement, des inspections professionnelles et la formation continue obligatoire.

Le passage d’une politique qui fixe des balises à la pratique du métier à un règlement plus contraignant était inéluctable, selon lui. Il estime qu’à un certain moment, 65 % des membres ne se conformaient pas à la politique de l’Ordre.

On était arrivés au maximum de ce qu’une politique pouvait nous permettre de faire. [...] On n’avait pas la possibilité d’aller appliquer des sanctions à ceux qui ne se conformaient pas à la politique, sur la formation notamment.

Jean-François Lortie dit donc comprendre l’appréhension et le stress des hygiénistes dentaires, mais il assure que l’Ordre va les accompagner dans ce processus.