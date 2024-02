Hypertrucage : « Il faut le vivre pour comprendre »

Un projet de recherche de l'Université Laval démontre qu'après avoir créé volontairement du faux contenu en utilisant l’intelligence artificielle, une quinzaine d’adultes se sentaient davantage mobilisés dans la lutte à la désinformation.

L'étude dirigée par Nadia Naffi, professeure en sciences de l'éducation à l'Université Laval, a été publiée dans le Journal of Constructivist Psychology.

Elle et son équipe ont recruté 16 participants de 18 à 24 ans qui pour la plupart ont une présence sur les médias sociaux.

Les participants ont pu, dans une rencontre, créer en moins de trois heures et grâce à l'intelligence artificielle (IA), de faux contenus qui reprennent l'image ou la voix de personnes de façon hyperréaliste pour induire en erreur [...] à partir d'applications sur un téléphone cellulaire , peut-on lire dans un résumé de l'étude.

IA : Comment sensibiliser le public aux hypertrucages?.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.C'est encore mieux l'après-midi. IA : Comment sensibiliser le public aux hypertrucages? ÉMISSION ICI PREMIÈRE C'est encore mieux l'après-midi Écouter l’audio (IA : Comment sensibiliser le public aux hypertrucages?. 9 minutes 13 secondes) Durée de 9 minutes 13 secondes 9:13

Facilité à créer du faux contenu

Il y a beaucoup d'applications d'IA qui sont accessibles sur nos téléphones mobiles , prévient Nadia Naffi. Ce n’est pas les groupes techniques avec des compétences avancées qui sont capables de faire ça, c'est tout le monde.

Les participants ont aussi été soumis à des entrevues individuelles, à une série d'ateliers pratiques et à des discussions. Au départ, si la plupart se sentaient impuissants dans la lutte à l'hypertrucage, leur comportement à changer après leur création.

C'est vraiment à partir de l'expérimentation de l'hypertrucage que le déclic se fait. Parler de la désinformation générée par l'IA, sensibiliser, ça ne suffit pas. Il faut le vivre pour comprendre comment ça peut nuire, comment des membres de notre famille peuvent tomber dans le piège , croit la professeure Naffi.

Ouvrir en mode plein écran Un hypertrucage de Tom Cruise réalisé par le spécialiste des effets spéciaux Chris Ume est devenu viral sur les réseaux sociaux. Photo : Chris Ume

D'observateurs passifs, les jeunes adultes sont devenus mobilisés et prêts à lutter contre ce fléau, ajoute-t-elle. Tous ces ateliers m'ont montré à quel point c'est facile d'en créer et encore plus facile d'y croire , a lancé une participante. Si cinq personnes sensibilisent cinq personnes et que ces personnes en sensibilisent cinq autres à leur tour, au bout de 13 ou quelques fois, une grande communauté est sensibilisée , a fait valoir un participant.

Publicité

Les dangers des « deepfake »

Le risque est énorme, fait savoir la chercheuse au sujet de l'hypertrucage, de plus en plus présent dans l'espace public.

Elle prend l'exemple de campagnes électorales, où la désinformation peut mener à des conséquences. C'est grave. On est arrivé à un moment où on ne peut plus croire à ce que l'on voit, on ne peut plus croire à ce que l'on entend.

Ouvrir en mode plein écran Une image d'une vidéo hypertruquée qui transpose le visage de Nicolas Cage sur celui de l'actrice Amy Adams dans un extrait du film « L'homme d'acier » Photo : Warner Bros. et YouTube

Elle appelle à une plus grande éducation chez les jeunes. Il faut une éducation ciblée sur les deepfake pour créer une génération de citoyens numériques conscientisés, pour développer leurs compétences à évaluer la validité des informations en ligne et pour qu'eux-mêmes puissent alerter leur entourage.

La professeure poursuivra ses études, cette fois avec les personnes âgées, qui sont aussi confrontées à l'hypertrucage.