Le Manitoba annonce des mesures pour faciliter le retour au travail des infirmières

Le gouvernement du Manitoba indique qu'il va travailler avec trois ordres professionnels pour appuyer le retour au travail d'anciennes infirmières qui ont travaillé dans le système de santé au cours des cinq dernières années.

Uzoma Asagwara, ministre de la Santé, a annoncé, mercredi, un nouveau partenariat entre le gouvernement provincial et le Collège des infirmières et infirmiers du Manitoba, le Collège des infirmières auxiliaires autorisées du Manitoba et le Collège des infirmières psychiatriques du Manitoba.

Nous voulons que vous reveniez dans le système de santé au Manitoba. Je m’adresse à ces infirmières qui ont récemment pris leur retraite ou qui ont quitté la profession pour diverses raisons , a affirmé Uzoma Asagwara.

Les trois organismes de réglementation réduiront le nombre d'heures de pratique requises pour la réintégration des infirmières, des infirmières auxiliaires et des infirmières psychiatriques.

Ils autoriseront également l’inscription conditionnelle ou le retour supervisé à la pratique afin que les anciennes infirmières aient plus d’options pour être réintégrées rapidement.

Nous voulons qu'il soit aussi facile que possible pour vous de réintégrer le système de santé, car les Manitobains ont besoin de vous , a souligné Uzoma Asagwara.

Ces changements entrent en vigueur immédiatement, d’après un communiqué de la province.

D’ici le printemps prochain, la province souhaite que les modifications réglementaires soient mises en place pour rendre ces changements permanents.

La présidente-directrice générale du Collège des infirmières et infirmiers du Manitoba, Deb Elias, a salué l’annonce de ces initiatives.

Lorsqu’ils s’absentent de la profession, il peut être difficile pour le personnel infirmier de conserver le nombre d’heures de pratique requis pour satisfaire aux exigences , témoigne Mme Elias.

Elle encourage les anciennes infirmières qui souhaitent retourner au travail à contacter leur ordre professionnel.

La présidente du Syndicat des infirmières et infirmiers du Manitoba, Darlene Jackson, qualifie pour sa part l’annonce de très bon pas vers l’avant . Ce syndicat représente plus de 12 000 infirmières et infirmiers au Manitoba.

J'applaudis ces efforts , affirme Darlene Jackson. Cependant, en tant que syndicat, nous ne pouvons pas rester silencieux sachant que nos membres continuent de s'épuiser. L’énorme quantité de postes vacants ne peut qu’entraîner une augmentation du taux de patients et une détresse [pour les travailleurs].