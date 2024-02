Un donneur de sperme porteur du gène de la tyrosinémie sème l’inquiétude

Un donneur de sperme en série qui se dit porteur du gène de la tyrosinémie de type 1 cause la commotion auprès de plusieurs chercheurs et du Groupe d’aide aux enfants tyrosinémiques du Québec. Un comité intersectoriel a été créé au Saguenay–Lac-Saint-Jean pour se pencher sur les répercussions de ses centaines de dons de sperme artisanaux réalisés au cours des 15 dernières années.

La professeure en génétique à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), Catherine Laprise, avait sonné l’alarme en novembre dernier à la sortie de la série documentaire Père 100 enfants diffusée sur Noovo.

À l’époque, elle exposait le fait que les deux hommes pourraient être porteurs d’une mutation de maladie génétique, qui pourrait être transmise à l’enfant si la mère est aussi porteuse de cette mutation .

Catherine Laprise est professeure en génétique à l'UQAC.

Le scénario catastrophique qu’elle avait alors évoqué s’est confirmé puisque le père dont il était question dans le documentaire avoue dans une vidéo publiée sur YouTube être porteur du gène de la tyrosinémie de type 1, qui pourrait causer une maladie du foie. Au moins un enfant issu de cette pratique artisanale serait atteint de la maladie, qui peut maintenant être traitée.

Ma mauvaise mutation, elle est différente. C'est possible pour les femmes intéressées par mes dons de s'assurer qu'elles ne sont pas porteuses du mauvais gène de tyrosinémie prévalent au Québec en se faisant tester , suggère dans une vidéo l’homme qui se présente sous le nom SpermDonorPhilippe.

L’experte en génétique expose les risques qui découlent de ce cas d'insémination hors clinique.

Si je porte une mutation récessive, à chaque fois que j'ai un enfant, j'ai un risque d'un sur deux de le transmettre et ce risque est renouvelé à chaque fois que j'aurai un enfant , résume-t-elle.

La banalisation des symptômes de la maladie et des obligations qui s'y rattachent par l’homme choque un regroupement qui vient en aide à des parents dont les enfants vivent avec la tyrosinémie de type 1.

Il transmet beaucoup d'informations, mais cette information-là n'est pas toujours juste. Il transmet de l'information comme quoi il ne faut pas abuser des tests de porteur, qu'il ne faut pas surcharger le système. Les tests de porteur sont en place. Si les gens veulent avoir accès à ces tests, qu'ils n'hésitent pas , dénonce la chargée de projet au Groupe d’aide aux enfants tyrosinémiques du Québec, Janick Tremblay.

Ce regroupement est basé au Lac-Saint-Jean.

Janick Tremblay est chargée de projet au Groupe d'aide aux enfants tyrosinémiques du Québec.

Pour elle, c’est comme si les 30 dernières années de travail du regroupement sont annihilées par les agissements de cet individu.

Atteinte de cette maladie du foie, elle témoigne être née à une époque où la médication pour contrôler la maladie n’existait pas encore, où le traitement était très de base et insuffisant .

Ayant subi une greffe du foie il y a plus de 30 ans, Janick Tremblay plaide pour un choix éclairé pour que les personnes qui se tournent vers le don de sperme contracté par Internet.

Ce n'est pas de recevoir l'information de lui, mais bien de consulter un professionnel, un conseiller en génétique qui va pouvoir expliquer réellement c'est quoi la tyrosinémie et c'est quoi le risque si vous décidez de faire affaire avec ce donneur-là , expose-t-elle.

Un souhait soutenu par la professeure Catherine Laprise qui a pris connaissance des informations partagées par l'homme sur YouTube.

Ces informations sont hors contexte, en partie véridiques et en partie erronées. Alors, faut vraiment s'assurer de prendre des informations avec des sources fiables.

Il y a des conseillères, des conseillers en génétique au Québec, il y a des médecins généticiens, il y a des organisations de parents et d'enfants atteints. Alors il y a des ressources importantes, fiables ou les mères peuvent prendre des informations et faire par la suite un choix éclairé , ajoute la spécialiste.

Des mères flouées et perdues

Une mère qui a eu recours aux dons de sperme de cet homme avoue maintenant vivre dans l’incertitude. La femme avec qui nous nous sommes entretenue souhaite éliminer le doute et la possibilité que sa progéniture soit porteuse ou atteinte de la maladie héréditaire. Toutefois, elle ne sait pas vers quel professionnel ou quelle ressource se tourner.

On n’avait pas idée dans quoi on s’était embarqués. On l’a su trop peu, trop tard. Il y a encore aujourd’hui des mamans qui ne sont pas au courant, qui se font avoir , a confié celle qui témoigne sous le couvert de l’anonymat en raison de la honte qui l’afflige.

Une pratique non encadrée Le don de sperme artisanal a lieu loin des cliniques spécialisées. Dans ces cas, les antécédents des donneurs de sperme ne sont pas vérifiés ni connus. Il est également impossible de savoir le nombre de dons effectuées par les hommes qui donnent. Ceux-ci offrent leurs services notamment sur les réseaux sociaux à des personnes qui ont des problèmes de fertilité, des gens seuls ou des couples de même sexe.

Démarche juridique envisagée

Une campagne de sociofinancement a été créée par une maman trompée par cet homme. Le financement lui permettra d’amorcer des démarches judiciaires afin d'obtenir une injonction pour que trois donneurs de sperme, dont l’homme porteur du gène de la tyrosinémie de type 1, cessent leurs activités.

Un cas similaire est d’ailleurs survenu aux Pays-Bas au courant de l’année dernière, où la Cour a ordonné à un homme de cesser de donner du sperme en considération notamment des risques sur la santé psychosociale des enfants issus de ces dons et des risques d’inceste et de consanguinité qui découlent de cette situation , peut-on lire dans la description de la demande de financement.

Nous nous devons de protéger nos enfants, et tout futur enfant, qui sont les véritables victimes dans cette histoire. Nous considérons que la situation est déjà grave, et voulons les empêcher de continuer de l'empirer , affirme l’organisatrice de la campagne.

Jusqu’à présent, 4903 $ ont été amassés alors que l’objectif de la campagne est fixé à 80 000 $.

C'est avec mon cœur de maman que je vous demande votre aide. Chaque don est essentiel et m'amène encore plus près de l'objectif : les faire cesser

Des projets de recherche

Catherine Laprise a réuni différents experts et des intervenants associés aux maladies rares. Des mères d’enfants nés grâce au sperme de cet homme seront également incluses à la démarche.

On connaît ce cas-ci qui est sorti dans les médias, mais il y en a peut-être plein d'autres. Maintenant que c'est une réalité, comme chercheur, qu'est-ce que ça interpelle comme question et quels sont les besoins auxquels nous pourrions répondre par notre expertise pour mieux outiller les gens face à cette réalité-là? , témoigne celle qui est également directrice du Centre intersectoriel en santé durable.

Cela interpelle vraiment plusieurs aspects, pas seulement la génétique, mais aussi toute la santé, le bien-être, la santé mentale de ces jeunes-là, la situation aussi anxiogène que ça peut engendrer , fait-elle remarquer.

Québec appelle à la prudence

Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS) reconnaît les risques découlant du don de sperme artisanal.

Dans la plupart des cas, on ne connaît pas les antécédents médicaux des donneurs. Il y a donc un risque de transmission de maladies infectieuses et génétiques qui peut entraîner des conséquences importantes sur la santé de la femme et de l’enfant à naître , indique le Service des affaires publiques et des relations médias du ministère.

Depuis novembre 2021, le programme de procréation médicalement assistée est offert. Il fournit une solution médicale et sécuritaire aux personnes qui ne parviennent pas à concevoir un enfant . Le ministère ajoute que les personnes admissibles peuvent bénéficier des services assurés dans un centre de procréation assistée.

Le MSSS y va d’un appel à la vigilance.

Le programme est balisé et fondé sur les meilleurs standards de pratique. Les critères imposés visent à offrir un programme moderne, durable, respectant les nouvelles réalités conjugales et familiales, tout en limitant les risques obstétricaux pour les femmes qui reçoivent les traitements, ou les risques néonataux pour les enfants qui en sont issus .

Le ministre de la Santé, Christian Dubé a demandé au MSSS un portrait de la situation du don de sperme artisanal afin de déterminer les risques potentiels sur le plan de la santé ainsi que les démarches qui pourraient être entreprises . Le ministère précise que des travaux sont en cours.

Bien que le MSSS prenne la situation au sérieux, il est toutefois trop tôt à ce stade pour émettre davantage de commentaires sur ce mandat, afin de ne pas nuire aux démarches qui pourraient être entreprises , lit-on dans la communication écrite du MSSS .

Le Collège des médecins du Québec (CMQ) a, lui aussi, mis en garde la population contre les dons de sperme artisanaux, offerts en ligne. Le CMQ rappelait que la pratique n’est pas encadrée par la législation québécoise.

En plus de soulever plusieurs préoccupations chez les médecins et dans la population, ils comportent entre autres des risques infectieux et génétiques , peut-on lire sur son site Internet. À cela s'ajoute, l'inefficacité de conception.

Le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean a décliné notre demande d'entrevue.