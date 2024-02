Le Bluesfest fêtera ses 30 ans avec Neil Young, 50 Cent et Maroon 5

Pour souffler les 30 bougies du festival Bluesfest, du 4 au 14 juillet, les spectateurs seront bien entourés. En plus des têtes d’affiche déjà annoncées, incluant le chanteur ottavien TALK, la vedette américaine du country Tyler Childers et le groupe de rock Mötley Crüe, s’ajoutent des pointures canadiennes du rock (Neil Young avec Crazy Horse, Mother Mother et Nickelback), du rap (50 Cent et Nas), du country (Zac Brown Band) et de la pop (Maroon 5).

Le jazz et le blues auront aussi leur place sur la scène RBC, notamment avec la présence du chanteur américain Charley Crockett et du groupe albertain Blue Moon Marquee.

On pourra aussi découvrir sur scène la pop douce du chanteur américain d’origine ougandaise Jon Muq, du chanteur australien Ziggy Alberts et de la jeune Noah Cyrus, sœur cadette de Miley Cyrus et fille du chanteur country Billy Ray Cyrus.

Une prévente d'une journée, ouverte à tous, aura lieu le vendredi 1er mars, dès 10 h. Le forfait pour assister à l’ensemble du festival démarre en prévente à 349 $. La mise en vente officielle commencera dès le lendemain.

Une nouvelle section sur le site des plaines LeBreton

L’équipe du festival annonce le retour de la section VIP. Cette dernière sera légèrement réduite pour une expérience plus confortable , vantent les organisateurs sur le site web de l’événement. Pour y accéder durant tout le festival, il faudra dépenser 1 200 $ en prévente.

Une section Platine s’ajoute par ailleurs à la configuration de l’espace du festival. Accessible à partir de 2 895 $ en prévente, elle permet aux spectateurs de profiter d’une entrée rapide au site du festival, d’accéder à une plateforme surélevée pour mieux voir la scène, et de rejoindre un espace encore plus proche de la scène, situé sur le côté cour de la fosse.

Ouvrir en mode plein écran L’espace du festival a été légèrement reconfiguré, notamment pour ajouter une section Platine, plus proche de la scène. Photo : Facebook/Ottawa Bluesfest

Le Bluesfest réunit les mélomanes à Ottawa depuis 1994. En 30 ans, le public a applaudi sur scène des légendes de la musique et de la chanson, de Buddy Guy à Ray Charles, en passant par Sting, James Brown, Donna Summer et Santana.

La visite de Kanye West en 2015, des Red Hot Chili Peppers l’année suivante ou encore du groupe The Offspring en 2019 ont permis d’atteindre des pics de fréquentation, avec plus de 300 000 spectateurs par édition.

En 2023, plus de 250 000 spectateurs ont pu applaudir, entre autres, Shania Twain, les Foo Fighters, Charlotte Cardin et Robert Plant et Alison Krauss.