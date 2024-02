L’administration provisoire est levée à Gallichan

La Commission municipale du Québec a levé l’administration provisoire à la Municipalité de Gallichan, en Abitibi-Ouest. Quatre nouveaux conseillers municipaux ont été élus sans opposition à la date limite des mises en candidatures, le 16 février.

Avec l’élection de Nathalie Shink, Jacklin Chabot, Fernand Nadeau et Raphaël Bellavance-Boutin, le conseil affiche maintenant complet avec six conseillers et le maire Serge Marquis. Les élections partielles prévues le 17 mars ne seront donc pas nécessaires.

C’est donc dire que le conseil municipal a retrouvé son quorum, ce qui lui permet à nouveau d'administrer ses affaires. Il a d’ailleurs adopté mardi son budget et fixé les taux de taxes pour l’exercice 2024.

La Municipalité de Gallichan avait été placée sous l’administration provisoire de la Commission municipale, le 12 janvier dernier, à la suite de la démission d’un quatrième membre du conseil en deux mois.

Gallichan compte près de 500 habitants.