Comité sur les mesures d’urgence : les traductions se font toujours attendre

Le comité parlementaire chargé d’étudier le recours à la loi sur les mesures d’urgence du gouvernement Trudeau n’a toujours pas reçu la traduction de documents et de témoignages, présentés lors de la Commission Rouleau.

Pourtant, la demande initiale a été faite au Bureau du Conseil privé (BCP), qui a récupéré l’ensemble de la preuve de la Commission, en juin 2023. Or, près de neuf mois plus tard, aucune pièce traduite n’a été acheminée aux membres du comité mixte, composé de députés et de sénateurs.

C’est ce qui est ressorti lors de la comparution au comité mardi soir de hauts fonctionnaires du BCP .

C’est complètement inacceptable. C’est un manque de respect pour les francophones , lance au bout du fil le sénateur Claude Carignan, qui est vice-président du comité. Hier, on a réalisé qu’ils n’ont rien fait de l’été.

Interrogé justement sur les démarches prises par le Bureau du Conseil privé, Matthew Shea, qui travaille comme secrétaire adjoint du Cabinet au BCP a dit ne pas pouvoir commenter sur ce qui s’était produit durant l’été 2023 , car il n’était pas affecté au dossier à ce moment-là.

Ce n’est qu’à l’automne que son Bureau a répondu à la demande du comité mixte, avec une estimation faramineuse : traduire l’ensemble de la preuve coûterait plus de 300 millions de dollars et prendrait des années de travail , tel que l’avait révélé Radio-Canada il y a quelques semaines.

Le sénateur conservateur Claude Carignan.

Lors de son témoignage mardi, M. Shea s’est dit très engagé à trouver des solutions à cette situation. Il a suggéré de soumettre aux membres une liste avec le titre des 152 000 pièces disponibles, dans leur langue d’origine. Cela pourrait être fait dans les prochaines semaines , a-t-il déclaré. Toutefois, la traduction de cette liste vers le français prendrait deux à trois mois, selon l’estimation du Bureau de la traduction.

Ce n’est qu’après, une fois cette table des matières bilingue en main, que les membres du comité pourraient cibler les traductions nécessaires pour la préparation de leur rapport.

Un index avait déjà été demandé en novembre 2023 par les membres du comité, mais dans une version un peu plus complète­. Ils demandaient d’avoir non seulement le titre, mais aussi le sujet, la date, le nombre de pages et la langue du document.

Manifestement, il y a un laxisme à l’égard des langues officielles , affirme le député bloquiste Rhéal Fortin, qui est co-président du comité mixte. Près de neuf mois plus tard, on n’a même pas encore un index.

De son côté, M. Shea affirme que les membres de son bureau ne se sont pas assis les bras croisés et qu’ils ont travaillé pour passer à travers des documents dont ils ne connaissaient pas le contenu [...] pour tenter de mieux les classer et les détailler.

Précision sur les chiffres

Le Bureau du premier ministre et du conseil privé du Canada est situé rue Wellington, devant la colline du Parlement.

Le Bureau du Conseil privé a aussi apporté une précision quant au chiffre de 16 millions de dollars, mentionné dans la correspondance du BCP avec les membres du comité. Au moins deux de ces membres avaient compris qu’il s’agissait du montant pour la préparation de l’index.

Or, mardi soir, M. Shea a plutôt indiqué que c’était une estimation pour traduire 8000 documents unilingues qui se trouvent sur le site de la Commission.

Pourtant, interrogé il y a quelques semaines par Radio-Canada à propos de l'index à 16 M$, le Bureau du Conseil privé n’avait pas contesté ces chiffres et avait même fourni une explication pour les coûts élevés dudit index.

Par écrit, un porte-parole du Bureau indiquait que les collections de documents transférés au BCP par la Commission sur l’état d’urgence n’étaient pas organisées de façon qu’un index contenant les détails demandés par le comité puisse être facilement produit et que sa production impliquerait une saisie manuelle de données considérable .

Les membres du comité espèrent toujours rendre leur rapport final d’ici la fin juin, même si l’attente de traductions pourrait retarder le processus.