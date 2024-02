Le boulevard Brian-Coburn sera prolongé pour améliorer la circulation dans l’est d’Ottawa

Après des années d'hésitation, la Ville d'Ottawa et la Commission de la capitale nationale (CCN) affirment avoir conclu une entente qui pourrait améliorer le transport routier pour les résidents de l'est de la municipalité.

Selon le protocole d'entente annoncé mercredi, le boulevard Brian-Coburn, à Orléans, sera prolongé à deux voies sur une distance d'environ 1,5 kilomètre. Il passera à travers la Ceinture de verdure pour être relié au chemin Renaud.

Le tronçon actuel du chemin Renaud, qui traverse le sentier Prescott-Russell, serait fermé et retourné à l'espace vert , selon le communiqué de presse.

Ouvrir en mode plein écran La ligne noire en pointillés représente le tracé approximatif de la liaison à deux voies proposée entre le boulevard Brian-Coburn et le chemin Renaud. Photo : Google Maps/CBC

La Ville et la CCN affirment que ce changement vise à répondre aux besoins de transport de la communauté grandissante de l'est de la ville , essentiellement en ajoutant une alternative est-ouest plus directe au chemin Innes et à la voie de contournement de Blackburn Hamlet.

Le nouveau tracé améliorerait la sécurité routière dans la région, peut-on lire dans le communiqué de presse.

Ouvrir en mode plein écran Tobi Nussbaum, premier dirigeant de la Commission de la capitale nationale, à droite, annonce l'entente de principe entre la CCN et la Ville d'Ottawa. (Simon Smith/CBC) Photo : Radio-Canada / Simon Smith/CBC

Des milliers de logements ont été construits ces dernières années dans ce secteur en raison d'une ligne rapide de transport en commun qui avait été promise. Le projet ne s'est jamais concrétisé, ce qui a entraîné un engorgement des routes voisines où les citoyens n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture.

En 2013, la Ville d’Ottawa et la CCN ont signé un accord pour la construction d'un nouveau corridor du Transitway le long de la voie de contournement existante. Quelques années plus tard, la municipalité a décidé que les conditions du sol rendraient ce projet trop coûteux.

Plus récemment, la CCN a informé la ville qu'elle n'envisageait pas de faire passer une nouvelle route par les terres agricoles de la Ceinture de verdure situées au sud.

Les fonctionnaires municipaux avaient quand même recommandé au conseil d'approuver un plan visant à relier le chemin Renaud directement au boulevard Brian-Coburn. Ils mettaient l’accent sur l'amélioration de la partie sud du chemin Renaud et non sa suppression complète.

Ces recommandations ont été approuvées en mars 2022.

Parallèlement à ce raccordement, des travaux sont en cours afin d’ajouter des voies réservées au transport en commun et au covoiturage sur la voie de contournement de Blackburn Hamlet et sur le chemin Innes.

Avec les informations de CBC News