L’industrie pétrolière doit encore des millions en impôts aux municipalités albertaines

Certaines entreprises du secteur de l'énergie ne paient toujours pas les impôts fonciers qu'elles doivent auprès des municipalités albertaines, selon l'Association des municipalités rurales de l’Alberta (RMA).

Dans une enquête publiée cette semaine, l'association, qui représente 69 comtés et districts municipaux, estime que le montant total dû s’élève à 252 millions de dollars. De ce montant, environ 50 millions de dollars représentent des impôts fonciers fraîchement impayés de l'année précédente, selon les résultats de l'enquête 2023.

Année après année, le problème revient en raison d'un manque de réglementation de l'industrie et du manque de redevabilité , a déclaré le président de l’association Paul McLauchlin.

Les producteurs de pétrole et de gaz ont omis de payer 43 millions de dollars l'an dernier, ce qui a fait monter le montant total de la dette en 2023 à 268 millions de dollars, malgré des profits records cette année-là.

En 2022, l'ndustrie devait 253 millions de dollars aux municipalités et 173 millions en 2019.

Comparativement à l’année dernière, le montant total de la dette présenté cette semaine à tout de même diminué de 16 millions de dollars.

Le fait que certaines entreprises ne paient toujours pas montre que le problème n'est pas résolu , a déclaré M. McLauchlin.

Les entreprises continuent de profiter des ressources de l'Alberta tout en ignorant leurs obligations envers la communauté et en et en distribuant les bénéfices à leurs dirigeants et à leurs actionnaires