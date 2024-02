Alors que le gouvernement Legault veut se sevrer, d’ici 2026, de sa dépendance aux agences privées de placement en santé, l'approche ne semble pas être la même du côté des ambulanciers paramédicaux, comme en fait foi le dernier appel d’offres d’Urgences-santé.

La semaine dernière, cette société parapublique, qui répond aux appels d’urgence à Montréal et à Laval, a lancé un appel d’offres à l'intention des agences privées de placement. Le ou les prestataires de services retenus devront être capables de lui fournir, au besoin, une vingtaine de techniciens ambulanciers paramédicaux en soins primaires.

La démarche vise à combler les quarts de travail victimes de la pénurie actuelle d’ambulanciers. Urgences-santé estime à 150 le nombre de paramédicaux manquants, ce qui correspond à près de 20 % de ses effectifs sur le terrain.

La pénurie a principalement un impact sur les temps de réponse des basses priorités et sur la charge de travail de ceux qui sont sur le terrain.

Selon des calculs récents du Journal de Montréal réalisés dans 112 municipalités de plus de 10 000 habitants, le délai d’attente moyen lors d’une situation urgente (niveaux 0 et 1) était de 12 min et 26 s lors de la dernière année. Le délai recommandé est de 8 à 10 minutes maximum, selon les experts cités par le Journal.

À Montréal et Laval, si Urgences-santé arrive à répondre dans les délais attendus pour les hautes urgences, c’est grâce à l’ajout des pompiers comme premiers répondants, qui font baisser le temps de réponse à environ 8 minutes.

Le privé déjà utilisé

Pour pallier le manque d’effectifs, Urgences-santé avait déjà retenu, l’année dernière, les services de deux agences de placement.

Urgences-santé jugeait alors « préoccupante » la couverture ambulancière, surtout durant les quarts de nuit et de fin de semaine, où une trentaine d’ambulances étaient parfois déployées au lieu de la cinquantaine normalement prévues pour ces périodes.

Le recours aux agences privées, ce n'est pas une stratégie qu’on veut poursuivre dans le temps, mais on doit fournir des services à la population , explique M. Liard, qui souligne qu’à l'heure actuelle, le recours au privé représente 5,8 % des heures de service. Utiliser un ambulancier issu du privé coûte 30 $ de plus l'heure.

Face à cette concurrence, le syndicat des ambulanciers paramédicaux craint un exode de ses membres vers le privé.

Certains paramédics sont tentés de faire leur temps supplémentaire dans ces agences-là, étant donné que c’est très payant, et ce n’est pas la totalité de la somme qui est imposable.

Une situation que suit aussi attentivement l'ancien paramédical Hal Newan, qui a créé en 2022 le blogue La Dernière ambulance, où il répertorie les principaux enjeux touchant cette profession.

Selon la série de chiffres qu’il a obtenus d’Urgence-santé, les agences privées ont contribué :

pour environ 3700 heures mensuelles dans la seconde moitié de 2023;

pour environ 6000 heures en janvier 2024.

D'après M. Newman, pour améliorer la situation, le gouvernement devrait plutôt aborder les questions de la rétention et de l’amélioration des conditions de travail des paramédics , au lieu de continuer de s’appuyer fortement sur la béquille des agences privées de placement .

En entrevue, il a dit trouver surréaliste le recours à ces agences alors que le gouvernement dit vouloir s'en débarrasser ailleurs dans le réseau. Selon lui, cette situation illustre le fait que le réseau d'ambulanciers paramédicaux continue depuis 40 ans de vivre en marge du système de santé et du système de sécurité publique , un système schizophrène qui ne permet pas de régler les problèmes, selon lui.

Autres avenues

De son côté, Urgences-santé dit travailler à réduire les appels au 911 ne nécessitant pas d’ambulance dans les faits. Grâce à la paramédecine de régulation, on a évité l'année dernière des transports ambulanciers pour 4500 patients , mentionne Patrick Liard. Après évaluation de leur cas, ces derniers peuvent parfois être redirigés vers des cliniques ou des pharmacies et désengorger ainsi indirectement les urgences.

Ouvrir en mode plein écran Plusieurs ambulanciers paramédicaux restent parfois bloqués à l'urgence faute de pouvoir récupérer leur civières. Photo : CBC/Evan Mitsui / Evan Mitsui

L’autre élément sur lequel on travaille, c’est de travailler avec nos partenaires hospitaliers pour réduire la rétention des civières qui bloquent les ambulanciers dans les hôpitaux, a ajouté le directeur adjoint des opérations d’Urgences-santé.

Parmi les autres solutions, explorées pour augmenter le bassin de main-d’œuvre : réduire temporairement la durée de formation (actuellement de trois ans) pour ceux qui ont déjà une expérience de travail antérieure ou étatiser le service à la grandeur du Québec, pour éviter que les entreprises de services ambulanciers paramédicaux se concurrencent entre elles, pour favoriser la mobilité de la main-d’œuvre et pour uniformiser les conditions de travail.

Plus tôt cette semaine, le gouvernement Legault avait indiqué qu'il présenterait bientôt un plan pour répondre à l'enjeu des délais ambulanciers. Un délai qui était passé à quelques jours , mercredi.

Pour le syndicaliste Patrick Lamarche, il conviendrait aussi arrêter de couper dans la formation des ambulanciers paramédicaux actuellement déployés sur le terrain.

Avec les informations de Jacaudrey Charbonneau, Marc Verreault et Thomas Gerbet