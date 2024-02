Intimidation à l’école : « difficile d’être la police du cyberespace »

Selon Statistique Canada, plus de huit jeunes sur dix au pays sont exposés à de la haine et de la violence en ligne. À l’école L’Odyssée de Moncton, au Nouveau-Brunswick, ces données n’étonnent personne, en cette Journée nationale de lutte contre l’intimidation.

Les réseaux sociaux, un lieu toxique

L’élève Lucie Després affirme que l’intimidation est quelque chose de très présent dans sa vie et dans celles de plusieurs de ses camarades de classe, même si ça ne se voit pas toujours.

Dans les murs de l’école, tu ne le sens pas vraiment tout le temps, mais c’est sûr que je peux sentir une certaine tension entre les élèves, puis je pense que c’est surtout en ligne […] le monde peut se passer le mot dix fois plus vite sur les réseaux sociaux qu’à l’école , explique-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Les chandails roses étaient à l’honneur dans les salles de classe du pays, à l’occasion de la Journée nationale de lutte contre l’intimidation. Pour Lucie Després, élève de l'école L'Odyssée, il était important de le porter. Photo : Radio-Canada

Il y a des rumeurs qui se font facilement sur rien. Je pense que les réseaux sociaux, c’est un endroit super toxique , poursuit Lucie Després.

Même son de cloche pour l’élève Marisol Gingras, qui souligne qu’il est très courant que les choses qui se passent à l’école finissent par être le sujet de discussion des jeunes en ligne, après l’école.

Ouvrir en mode plein écran L'élève de l'école L'Odyssée Marisol Gingras a elle aussi porté du rose, mercredi. Photo : Radio-Canada

Je pense que c’est surtout les mots et les rumeurs qui sont le plus blessants et qui arrivent le plus souvent sur les réseaux sociaux , dit Marisol Gingras.

Publicité

Les mots qui blessent

Cette forme d’intimidation en ligne — bien plus subtile que la violence commise dans les corridors — représente un casse-tête pour les directions d’école.

Selon le directeur adjoint de l’école L’Odyssée, Justin Guitard, tous les élèves de l'école ont déjà soit vécu ou été témoins d'intimidation.

Avant, on voyait les élèves se pousser dans le corridor, s’insulter. On ne voit plus ça au secondaire. Les jeunes, l’intimidation, ils la vivent par téléphone cellulaire.

Bien que les enseignants puissent intervenir jusqu’à un certain niveau, dit-il, il existe néanmoins des limites légales qui restreignent les adultes dans leurs démarches pour aider les jeunes.

Ce qui se passe sur Snapchat, sur Instagram, malheureusement, on n’a aucun contrôle là-dessus , dit-il, soulignant que ce fléau dépasse malheureusement les enseignants.

Publicité

Les jeunes peuvent nous montrer une partie de la conversation, mais on n’a pas accès nécessairement à tout ce qu’ils voient et tout ce qu’ils disent [...] ça devient difficile d’être la police du cyberespace.

L'intimidation, il faut en parler

En cette Journée nationale de lutte contre l’intimidation, des professeurs et élèves de l’école L’Odyssée ont discuté en classe de ce type de violence en ligne.

Toute l’année, l’établissement scolaire tente aussi d’offrir différents outils à la communauté étudiante afin de lutter contre l’intimidation. Mais, malgré le bon vouloir des enseignants, les jeunes en vivent quand même, admet Justin Guitard.

Ouvrir en mode plein écran Justin Guitard, directeur adjoint de l'école L'Odyssée de Moncton. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Trozzo

Dès lors, des journées de sensibilisation comme celle qui a eu lieu mercredi à l’école sont plus que primordiales aux yeux du directeur adjoint, tout comme le soutien des professeurs et des parents.

Nous on dit toujours qu’il faut trouver un adulte en qui les jeunes ont confiance, à qui les jeunes peuvent se confier , partage Justin Guitard. L’intimidation, la seule façon de la régler, c’est d’en parler.

Justin Guitard souligne que l’origine, l’orientation sexuelle et l’appartenance religieuse sont des sources courantes d’intimidation.

Lucie Després acquiesce et ajoute qu’elle peut aussi être bien plus banale. Ça peut être sur le choix de vêtements, si tu es différent des autres. Si tu n’as pas la [même] bouteille d’eau des autres , donne-t-elle en exemple.

Je pense que c’est encore la réalité dans les écoles que, si tu ne fais pas comme les autres, il y a quand même une marche à suivre , conclut-elle.

D’après le reportage de Louis-Philippe Trozzo