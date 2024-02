Sur une petite scène entourée d’une clôture, les protagonistes de la pièce de théâtre Diggers creusent encore et encore. Ce n’est pas pour trouver des pierres précieuses qu’ils s'attellent à cette tâche, mais bien pour enterrer les morts qui leur sont amenés au cimetière où ils travaillent en Sierra Leone.

C’est la pandémie de COVID-19 qui a inspiré l'auteure canadienne Donna-Michelle St. Bernard à s’intéresser au métier de fossoyeur.

Selon elle, ceux qui creusent les trous où seront enterrés des corps sont des travailleurs essentiels souvent oubliés. Pourtant, lorsqu’une pandémie survient, ils sont parmi ces personnes qui sont particulièrement sollicitées.

En Sierra Leone, un petit pays dans l'Afrique de l’Ouest, au-delà de la COVID-19, la maladie Ebola peut également causer des vagues de décès. C'est justement pendant une flambée de cas de ce virus que l'histoire de Diggers prend place.

Dans « Diggers », les fossoyeurs sont confrontés à une éclosion de cas d'Ebola.

La pièce de théâtre s’inscrit dans un projet plus large démarré par Mme St.Bernard il y a plusieurs années. À travers ce projet, elle a comme but d’écrire un spectacle sur chacun des pays du continent africain.

Donna-Michelle St. Bernard a d'ailleurs déjà écrit des histoires sur l’Uganda, le Niger, la Côte d’Ivoire et bien d’autres.

Diggers est une coproduction avec le théâtre Black Theatre Workshop qui est basé à Montréal et le Prairie Theatre Exchange de Winnipeg. Le spectacle a d’abord été joué au début du mois de février dans la métropole québécoise. Il est maintenant présenté à Winnipeg.

Des travailleurs oubliés

Des fossoyeurs, des gens qui creusent des tombes pour vivre, j'en connais pas, j'en ai jamais connu, je sais pas si je vais en connaître dans ma vie. C'est quelque chose d'essentiel, on va tous mourir, on va tous finir là. C'est beaucoup plus glamour de parler des infirmières ou des médecins qui donnent la vie , estime le comédien Christian Paul.

L’artiste du Québec joue le rôle de Solomon dans la pièce. Il est un fossoyeur expérimenté pour qui ce métier est une vocation.

Son grand-père a fait ça, son père a fait ça. Lui aussi c’est un creuseur de tombes, un fossoyeur, depuis longtemps , explique M. Paul.

C'est un retour au théâtre pour le comédien Christian Paul qui a surtout joué à la télévision et au théâtre ces dernières années. Il interprète Solomon dans la pièce « Diggers ».

Son personnage est accompagné au quotidien par Abdul, joué par Chance Jones. Éventuellement le neveu de Solomon, le jeune Bai interprété par Jahlani Gilbert-Knorren, les rejoint pour apprendre le métier.

Ils reçoivent également la visite de Sheila sporadiquement. Ce rôle est interprété par Warona Setshwaelo.

Sheila c’est notre lien avec le village. Elle travaille sur le comité du village pour nous apporter des provisions, des choses qu’on a besoin. Et nous, puisque c’est un village qui a pas beaucoup de moyens, on en veut toujours plus , raconte Christian Paul.

À son avis, le lien entre les trois fossoyeurs et le reste de leur communauté est intéressant dans Diggers.

C’est des êtres un peu rejetés juste par le fait qu’ils ont à traiter des corps qui ont été [touchés par l’Ebola]. Alors, c’est aussi cette relation-là qu’on explore.

De la légèreté malgré tout

Même si le propos de Diggers peut sembler lourd, le spectacle est aussi teinté d’humour.

Christian Paul explique qu’au fil des répétitions, une trame comique s’est naturellement intégrée à l'histoire. Cela a même étonné l’auteure Donna-Michelle St. Bernard quand elle a vu la pièce jouer sur scène.

Des moments de danse et de chants ont aussi été inclus dans le spectacle. Selon Christian Paul, il s’agit d’une façon de montrer la capacité d’adaptation des personnages. Malgré les difficultés de leur travail, ils trouvent des moments de légèreté dans leur quotidien.

C’est pas une pièce qui est lourde. C’est une pièce qui vit beaucoup dans la relation de tous les jours des travailleurs. Puis, dans la façon qu’ils essaient de garder une légèreté. Alors, c’est là que le mouvement et la danse viennent donner une place aux thèmes qui sont un peu plus sérieux.

Le spectacle Diggers est présenté jusqu’au 10 mars au Prairie Theatre Exchange, à Winnipeg.