Raglan inaugure sa nouvelle mine de nickel au Nunavik

C’est dans le froid mordant du nord du Nunavik que la mine Raglan a inauguré mardi sa toute nouvelle mine de nickel, nommée Anuri, qui permettra de prolonger de 20 ans les opérations de l’entreprise, déjà présente dans la région depuis 1998.

Le développement de cette mine est le fruit d’années de travail pour l’entreprise, propriété de la multinationale Glencore, qui a investi plus de 600 millions de dollars dans ces nouvelles installations.

Il s’agit du troisième gisement actuellement en activité sur la propriété de Raglan, qui permettra à terme d’extraire 12 millions de tonnes de minerai au bout de sa vie utile.

Le complexe de Raglan est situé dans le nord du Nunavik, près de la communauté de Salluit. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Le prolongement de la mine permettra aussi d’assurer le maintien des quelque 1400 employés, dont environ 200 sont issus des communautés inuit de la région. L’entreprise est le plus grand employeur privé du Nunavik.

Une relation à préserver

Lors de l’inauguration de la nouvelle mine mardi, l’entreprise avait invité des représentants des communautés inuit de Salluit et Kangiqsujuaq.

La présence de la mine sur le territoire ancestral de ces deux communautés en font des partenaires importants de Raglan.

La mine ne fait pas partie de notre culture traditionnellement, mais aujourd’hui c’est important d’avoir des emplois pour bien subvenir aux besoins de nos familles. Je suis heureuse qu’ils prolongent les opérations de la mine , explique la mairesse de Kangiqsujuaq, Qiallak Qumaluk Nappaaluk.

La mairesse de Kangiqsujuaq, Qiallak Qumaluk Nappaaluk, croit que les emplois générés par la mine Raglan ont une influence positive sur la vitalité de sa communauté. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Même son de cloche du côté de Johnny Alaku, le président de la corporation foncière de Salluit, qui salue les retombées positives de la mine dans son village. Ce dernier reste toutefois ambivalent quant aux impacts des activités minières sur son territoire ancestral.

Un des côtés plus négatifs, c’est qu’il y a des animaux, des caribous, des oies et des poissons, qui sont dérangés , explique-t-il.

Malgré tout, la bonne relation qu’il entretient avec la mine lui donne confiance en l’avenir.

Nous travaillions ensemble le plus possible, on exprime nos points de vue, on discute de nos problèmes et on trouve des solutions , ajoute Johnny Alaku de Salluit.

Johnny Alaku est président de la Corporation foncière de Salluit. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Québec au rendez-vous

Plusieurs représentants du gouvernement du Québec étaient présents mardi lors de l’inauguration, dont Ian Lafrenière, Sonia Lebel, ainsi que la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina.

Cette dernière a tenu à souligner l'importance des bonnes relations qu'entretient l’entreprise avec les communautés voisines.

En intégrant les communautés locales, en les amenant en amont à développer des entreprises, à faire partie des employés, à travailler au développement du projet, c’est un exemple à suivre , explique-t-elle.

La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina était de passage sur le site minier dans le cadre de l'annonce. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

La ministre Blanchette Vézina a aussi souligné à quel point la mine Raglan était au cœur de la stratégie d’électrification des transports de son gouvernement.

Expansion possible

L’inauguration de la mine Anuri ne permettra pas une augmentation de la capacité de production de Raglan, située à environ 1,5 million de tonnes de minerai brut et donc 40 000 tonnes de nickel concentré par année.

La minière a toutefois augmenté ses activités d’exploration pour bien comprendre le potentiel de son site, dont seulement 18 % ont déjà été exploités.

Si on regarde le succès d’exploration qu’on a eu jusqu’à présent et qu’on extrapole ça sur l’ensemble de la propriété, on pourrait s’attendre à en trouver beaucoup plus encore, ce qui pourrait mener à des projets d’expansion , explique le vice-président de Raglan, Pierre Barrette.

Selon Pierre Barrette, le site minier de Raglan a un fort potentiel encore inexploité. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Des études sont en cours, pour évaluer le rehaussement de la capacité de production à 1,65 million de tonnes de minerai par année. Toutefois, les marchés actuels ne justifieraient pas une telle expansion pour le moment, selon Pierre Barrette.

Il faut que ça ait un certain sens du côté des marchés. On est dans un marché baissier, mais en même temps on se prépare au rebond. On est dans une industrie cyclique. On a des hauts et des bas , ajoute-t-il.

Le grand intérêt des gouvernements et des entreprises pour le nickel, composante essentielle à la fabrication des batteries, lui donne, malgré tout, confiance en l’avenir des installations de Raglan au Nunavik.