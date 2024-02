La décision du gouvernement progressiste-conservateur d’abandonner sa loi sur la protection du littoral est incomprise et frustrante pour des environnementalistes.

Cette loi était supposée arrêter les nouvelles constructions, mais on commence à ajouter des problèmes sur des problèmes en ce moment.

J'étais tellement déçue et choquée avec cette nouvelle, c’est un grand manque de manque de leadership , dit Marla MacLeod, la directrice des programmes au Centre d’action écologique d’Halifax.

Pendant une crise climatique, je ne veux pas d’un site web, je ne veux pas d’une brochure, je veux de l'action!

Dans une entrevue à l’émission Le Réveil de la N.-É. et de T.-N.-L., Marla MacLeod explique qu’avec la situation climatique la plupart des Néo-Écossais s’attendent à ce que le gouvernement prenne ses responsabilités et guident les citoyens sur ce qu’il faut et ne faut pas faire pour faire face à la crise.

Le gouvernement n'écoute pas les citoyens, ils n'écoutent pas les municipalités, ils ne m'écoutent pas et c'est un grand problème , croit l'environnementaliste. Il y a eu une consultation et un sondage pendant l'automne et il n'a pas encore partagé les résultats de ce sondage.

Marla MacLeod est directrice des programmes au Centre d'action écologique d'Halifax.

Elle ne comprend pas comment les municipalités vont pouvoir gérer les développements côtiers sans aide du gouvernement provincial.

Je ne pense pas qu'ils ont les moyens , indique Marla MacLeaod. C’est pas juste de mettre toutes ces responsabilités sur des municipalités très petites et avec ça nous avons des règles différentes partout, alors que ce dont on a besoin c'est une seule.

Elle ajoute que ce qui rend la situation encore plus frustrante c’est qu’à son avis, le gouvernement n’a pas donné de raisons claires pour ce changement de direction.

Ce que je trouve troublant, c'est qu’ il n'y a pas de réponse à nos questions. Alors on ne comprend pas pourquoi ils ont pris cette décision.

