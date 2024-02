L’Alberta impose des restrictions aux projets d’énergie renouvelable

À la veille de la levée du moratoire sur les nouveaux projets d’énergie renouvelable, le gouvernement albertain a dévoilé une série de restrictions pour ces projets en les interdisant notamment de certaines terres.

Les énergies renouvelables ont une place dans notre bouquet énergétique, mais elles sont intermittentes et peu fiables. Ce n’est pas une solution miracle pour les besoins en électricité de l’Alberta ni pour l’abordabilité de l’électricité , a affirmé la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith.

Augmenter notre industrie des énergies renouvelables doit se faire de manière responsable, ce qui n’était pas le cas.

Interdiction sur certaines terres

La province souhaite donner la priorité à l’agriculture dans l’utilisation des terres. Selon les nouvelles règles, aucune ferme solaire ou éolienne ne pourra être construite sur une propriété de très bonne qualité de sol.

Des exceptions seront possibles si le développeur peut démontrer la cohabitation du projet avec la production agricole.

Aucune éolienne ne sera non plus possible dans un rayon de 35 kilomètres autour d’une zone protégée ou d’un paysage considéré comme immaculé. Les autres types de production d’électricité renouvelable pourraient être soumis à une évaluation.

Le ministre des Services publics, Nathan Neudorf, a avoué que le terme immaculé était subjectif et devrait faire l’objet d’une définition en consultation notamment avec l’industrie touristique.

Les projets d’énergies renouvelables devront aussi déposer une caution ou une autre forme de garantie pour s’assurer que les terres puissent être remises en état correctement à la fin de vie du projet. Les détails sur le montant de cette caution et la forme n’ont pas été encore clarifiés.

L’industrie des énergies renouvelables a reproché au gouvernement provincial de faire preuve d'iniquité en lui imposant des règles plus sévères qu’à l’industrie du pétrole et du gaz.

Sans aucun doute, il y a eu des erreurs par le passé sur la manière de gérer le fardeau futur du pétrole et du gaz. Vous ne corrigez pas ce problème en l’aggravant , a rétorqué Danielle Smith.

Les municipalités auront aussi un droit d’intervention automatique dans le processus d’approbation des projets.

Toutes ces règles s’appliqueront à partir du 1er mars aux nouveaux projets.

L’industrie peu rassurée

Après sept mois de moratoire, l’annonce n’a toutefois rien fait pour rassurer l’industrie.

Bien que le moratoire soit levé, il reste un niveau d’incertitude et de risque élevé pour les investisseurs qui souhaitent participer au marché le plus actif du Canada , a indiqué dans un communiqué la présidente de l’Association canadienne de l’énergie renouvelable, Vittoria Bellissimo.

Selon l’Association, l’Alberta mène la croissance de ce secteur au Canada. Environ 2,2 gigawatts de production d’électricité renouvelable a pris place dans cette province en 2023, soit plus de 90 % de la capacité ajoutée au pays.

L’Association accueille favorablement les règles entourant la participation des municipalités et la réclamation des terres, mais elle s’inquiète de l’interdiction entourant les paysages immaculés.

Ouvrir en mode plein écran L'énergie solaire et l'énergie éolienne ont connu une forte croissance en Alberta au cours des dernières années. Photo : iStock

Jason Wang de l’Institut Pembina partage les mêmes inquiétudes. En prenant une définition large des zones protégées, cette règle exclurait plus des trois quart des terres du sud de l’Alberta, dit-il.

Plus de détails sont aussi nécessaires selon lui sur la forme de caution qui sera demandée à l’industrie.

Les annonces aujourd’hui n’apportent pas de clarté. En fait, elles créent plus de confusion dans bien des cas.

Sans clarification, il ne voit pas comment les entreprises pourront poursuivre leurs investissements, ce qui revient à la poursuite informelle du moratoire.

D’autres changements à venir

La Commission de services publics de l’Alberta a mené des consultations en deux parties. La première partie dont l’annonce de mercredi est le résultat concerne l’utilisation des terres et le poids des municipalités dans le processus de décision.

La deuxième partie s’intéresse à la fiabilité et à l’abordabilité du réseau électrique à la lumière de la forte croissance des énergies renouvelables. Le rapport de la Commission sur cette plus large question est dû à la fin du mois de mars.

Selon le ministre des Services publics, d'autres changements seront annoncés d’ici la fin de l’année.