Du gin offert en vrac à la Distillerie des Marigots de Caplan

Acheter du gin en vrac est maintenant possible depuis le début du mois de février à la Distillerie des Marigots, située à Caplan. L'entreprise espère ainsi récupérer annuellement une centaine de bouteilles de son gin Récif.

Les clients peuvent désormais ramener leur propre bouteille de gin Récif, le produit emblématique de la distillerie gaspésienne, et la faire remplir sur place avec cet alcool.

Seules ces bouteilles sont acceptées. Pour rester dans la réglementation, il faut que le produit soit embouteillé dans son contenant d’origine. Ça ne pourrait pas être un pot Masson ou [la bouteille] d’un autre gin , explique le propriétaire de la Distillerie des Marigots, Joseph St-Denis Boulanger.

C'est en constatant que de nombreux clients avaient l'habitude de rapporter leur bouteille dans un bac prévu à cet effet au lieu d'en disposer eux-mêmes que l'idée de ce nouveau service a émergé.

L'initiative permet, au final, de sauver du temps et de l’énergie puisqu’il faut préalablement retirer les étiquettes des bouteilles que l'on souhaite remettre en circulation ainsi que les nettoyer.

Comme l’entreprise sauve le coût du contenant, elle remet un rabais directement au client qui ramène la sienne et la remplit. La distillerie se réjouit d'ailleurs du petit coup de pouce pour l’environnement que constitue cette initiative.

C’est une bouteille qui a quand même un bon poids en verre, qui vient de France, donc cette bouteille-là fait beaucoup de chemin et c’est une belle bouteille. Si on peut réussir à lui donner plus qu’une vie, c’est tant mieux et ça fait ça de moins à produire.