Le Valdorien Anthony Turcotte nommé capitaine des Huskies

Les Huskies de Rouyn-Noranda ont un nouveau capitaine en la personne du Valdorien Anthony Turcotte.

L’attaquant de 20 ans portera le C sur son chandail pour le reste de la saison et des séries éliminatoires. Il succède au défenseur Dyllan Gill, qui est à l’écart du jeu pour plusieurs mois en raison d’une blessure.

Turcotte se dit fier de marcher dans les traces des joueurs qui l’ont précédé, dont deux anciens capitaines des Huskies qui sont aussi originaires de la Vallée-de-l’Or, soit Mathieu Boucher et Jérémy Lauzon.

Vraiment fier! Je regarde des gars comme Mathieu Boucher (Malartic) et Jérémy Lauzon (Val-d’Or), mais aussi des joueurs que j’ai côtoyés depuis que je suis dans la ligue : [Alexis] Arsenault, [Mathieu] Gagnon, [Xavier] Bouchard, [Édouard] Cournoyer, ce sont tous des gars dont je suis fier de suivre et de continuer à avancer, sans compter [Dyllan] Gill qui, malheureusement, est blessé cette année , mentionne-t-il.

Avec un total de 224 matchs disputés en saison régulière dans la LHJMQ, tous avec les Huskies, Anthony Turcotte se retrouve à ce chapitre deuxième de l’équipe derrière le défenseur Jérémy Langlois, qui en a joué un total de 244 avec les Huskies, les Remparts de Québec et les Eagles du Cap Breton.

Turcotte estime que ce bagage d’expérience accumulé pourra être utile lorsque les choses deviendront tendues au cours des séries éliminatoires.

Même si à Rouyn-Noranda, on n’a pas été chercher beaucoup d’expérience dans les séries ces dernières années, ça fait quand même pas loin de 250 parties que je joue dans cette ligue, alors je suis capable d’amener un peu d’expérience et peut-être de calmer les gars quand on va tirer de l’arrière ou quelque chose comme ça dans les séries. Sinon, c’est vraiment d’amener la Husky Game pour tout le monde dans l’équipe , raconte-t-il à propos de son nouveau rôle.

Regain de confiance

Tout en reconnaissant que l’équipe rouynorandienne a traversé une période trouble au début de l’hiver, Anthony Turcotte soutient que l’ambiance dans le vestiaire s’est depuis améliorée et que l’arrivée du nouvel entraîneur-chef Steve Hartley a coïncidé avec un regain de confiance sur la patinoire.

« Je pense que le vestiaire va vraiment bien. On était un peu fragiles avant qu’il y ait le changement d’entraîneur. Je ne crois pas qu’il y ait eu de problèmes ou quoi que ce soit, mais là, avec une grosse victoire contre Drummondville en fin de semaine, trois en trois sur la route, je pense que c’est un all time high. Tous les gars sont vraiment heureux, alors on veut juste continuer sur cette lancée-là», souligne-t-il.