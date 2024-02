Les municipalités rurales tirent la sonnette d’alarme sur la crise de santé

Les régions rurales de la Saskatchewan sont confrontées à une pénurie de personnel en santé, selon l'Association des municipalités rurales de la Saskatchewan (SARM). Dans un communiqué mercredi, l'association indique qu'il faut faire appel aux infirmières praticiennes pour combler ce manque.

La SARM indique que le manque de personnel signifie que de nombreuses communautés rurales ont du mal à fournir des services infirmiers et des soins d'urgence.

Le gouvernement provincial doit envisager des mesures incitatives pour les infirmières praticiennes sous la forme de contributions aux frais de réinstallation et de primes potentielles pour les postes difficiles à pourvoir , soutient Ray Orb, le président de la SARM .

L'association demande aussi que le programme Grow Your Own Nurse Practitioner de 2014 soit rétabli. Ce programme avait été mis sur pied pour recruter et former des infirmières praticiennes en Saskatchewan.

L'Association des infirmières praticiennes de la Saskatchewan soutient cet appel et indique que 30 infirmières autorisées sont sous-utilisées ou au chômage dans la province.

Il est crucial que nous employions ou utilisions pleinement toutes infirmières autorisées sinon nous perdrons ce précieux groupe de professionnels vers d'autres provinces comme l'Alberta, où les possibilités d'emploi et les salaires sont beaucoup plus attrayants , affirme Johanne Rust, la présidente de l'Association des infirmières praticiennes de la Saskatchewan.

Trente infirmières praticiennes pourraient immédiatement fournir des soins à environ 36 000 patients. Cela correspond à la population de communautés telles que Moose Jaw, Lloydminster ou Prince Albert , ajoute-t-elle.

D'après la SARM , 10 % des 328 infirmières autorisées recensées en Saskatchewan en avril 2023 sont au chômage.

Un appel soutenu par le NPD

Dans un communiqué de presse, la cheffe du Nouveau Parti démocratique (NPD_ de la Saskatchewan, Carla Beck, soutient qu’une stratégie comme le programme Grow Your Own Nurse Practitioner a du sens .

Le parti soutient que selon les données les plus récentes de l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS), le nombre d'infirmières diplômées en milieu rural ou éloigné est passé de 2234 en 2018 à 1760 en 2022.

Le gouvernement a fermé des services, tels que des salles d'urgence ou des laboratoires, dans au moins 53 hôpitaux différents depuis l'arrivée au pouvoir de Scott Moe. La plupart de ces fermetures ont eu lieu dans des communautés rurales et en raison d'un manque de personnel , indique le NPD de la Saskatchewan.

Le gouvernement provincial n'avait pas encore répondu aux demandes d'entrevue de CBC/Radio-Canada au moment où ces lignes ont été publiées.