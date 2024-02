Ottawa ne ferme plus la porte à une révision du programme de subvention Nutrition Nord

Le ministre des Affaires du Nord, Daniel Vandal, fait volte-face et se dit maintenant prêt, « si nécessaire », à demander la tenue d’une enquête externe sur le programme de subvention Nutrition Nord.

Son ministère, qui supervise Nutrition Nord, a initialement déposé, le 31 janvier dernier, la réponse du gouvernement fédéral aux cinq recommandations du comité permanent visant à améliorer la sécurité alimentaire dans les collectivités nordiques et isolées.

Le rapport recommandait notamment une révision externe de ce programme censé diminuer les coûts d’aliments sains dans le Nord à travers une subvention versée aux détaillants pour alléger les frais de transport.

Bien qu’il soit généralement en accord avec les recommandations, le ministère a indiqué qu'il préconisait d’autres avenues qu’une évaluation externe pour évaluer l’efficacité de Nutrition Nord.

Une anlayse interne, en premier lieu

Le ministre Daniel Vandal est toutefois revenu sur sa position à la suite des révélations du reportage des émissions The Fifth Estate, de CBC, et Investigates, d'APTN, paru vendredi.

Selon l’enquête, le détaillant North West Company n'attribue pas entièrement la subvention fédérale censée aider à maintenir les prix des aliments nutritifs à un niveau bas pour les consommateurs.

Nous allons prendre les mesures nécessaires pour nous assurer que, si les allégations sont vraies, nous résoudrons le problème , a déclaré Daniel Vandal, en entrevue avec Radio-Canada. Pour commencer, nous allons faire une analyse interne, puis, si nécessaire [...] nous allons faire une vérification externe.

Mardi, la députée fédérale du Nunavut Lori Idlout a questionné le ministre Daniel Vandal sur le sujet à la Chambre des communes.

Les résidents du Nord doivent débourser des montants faramineux pour se nourrir pendant que les dirigeants des détaillants alimentaires se mettent des millions de dollars dans les poches , a-t-elle affirmé, durant la période de questions.

Nutrition Nord maintient de nombreux résidents du Nord en situation de pauvreté.

« Notre gouvernement est engagé à s’assurer que 100 % de la contribution axée sur la vente au détail de Nutrition Nord est retournée directement aux résidents du Nord », a par la suite répondu le ministre Daniel Vandal.

Il ne ferme pas la porte à mettre en place des mesures rapidement pour ajuster le tir, mais il affirme que son ministère doit d’abord se pencher plus en détail sur les allégations du reportage.

Nous prenons les préoccupations très au sérieux , soutient-il.

