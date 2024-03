Une campagne de promotion sur le bilinguisme se heurte à la réalité des réseaux sociaux

Une campagne de promotion menée par le commissariat aux langues officielles du Nouveau-Brunswick rappelle que les questions linguistiques peuvent encore être polarisantes, même si le ton se veut rassembleur.

Les langues officielles c’est un atout, c’est quelque chose qui nous unit. Ça fait partie intégrante de notre identité néo-brunswickoise , plaide la commissaire aux langues officielles, Shirley MacLean, une anglophone qui s’exprime très bien dans la langue d’Antonine Maillet.

En janvier, son bureau a lancé une campagne pour faire la promotion de la dualité linguistique dans la province.

La publicité de la commissaire souligne la richesse culturelle que représente le bilinguisme officiel du Nouveau-Brunswick.

Une publicité télévisée va également circuler en mars.

Ici, nos deux langues officielles sont les deux côtés d’un seul cœur , narre-t-on dans cette vidéo où s’enchaînent des images du Nouveau-Brunswick, comme le phare de Grande-Anse ou des gens discutant dans un café.

L’objectif, explique Shirley MacLean, est d’entretenir l’appui envers le bilinguisme.

Je voulais avoir quelque chose de positif, pour donner une voix à la majorité à mon avis, qui est là et qui croit dans les valeurs que nous avons et qui supporte la loi sur les langues officielles .

Les réseaux sociaux s’enflamment

Cependant, cette occasion de souligner les langues est visiblement devenue, pour certaines personnes, un exutoire de leur opposition face au bilinguisme officiel.

Le bureau du commissariat aux langues officielles a le mandat de faire de la promotion du bilinguisme au Nouveau-Brunswick.

Par exemple, sur Facebook, le commissariat aux langues a partagé une image de jeunes adultes, tout sourire, participant à un spectacle sous un chapiteau.

On peut y voir un cœur jaune et y lire en anglais : Au Nouveau-Brunswick, nos deux langues officielles s’unissent pour raconter l’histoire de notre diversité et notre culture .

Ce seul message a été suffisant pour générer plus de 400 commentaires, dont plusieurs fortement hostiles au bilinguisme.

Voici un échantillon de ce que l’on peut y lire.

La plus grosse connerie jamais vue, un vrai gâchis d'argent , écrit par exemple un internaute qui se présente comme étant Stephen Jones.

Arrêtez d'essayer de nous enfoncer la culture française au fond de la gorge , ajoute un autre internaute qui utilise le nom Alan Hovey.

Dans sa version francophone, d’autres trouvent que cette publication est plutôt hypocrite.

C’est super, nous avons un cabinet presque uniquement anglophone. Célébrons! , écrit ironiquement un Marc Arseneau sur Facebook.

L'internaute Michel Roy y va dans ces mots : l'annonceur devrait avoir honte d’écrire ces mensonges, vous savez très bien que ce n'est pas vrai.

On vit dans une démocratie , répond la commissaire

Shirley MacLean ne s’inquiète pas outre mesure de ces commentaires sur les réseaux sociaux.

« Par le passé, si on fait des choses, nous autres, on s'attend à avoir des plaintes. On n'en a pas eu, je ne sais pas si c'est une bonne affaire ou pas », indique candidement la commissaire.

La commissaire ne va pas, par contre, s'asseoir et lire tous ces commentaires. Elle affirme ne pas chercher la confrontation.

Tout le monde a droit à son opinion. On vit dans une démocratie et c’est une plateforme où ils peuvent s’exprimer. On exprime nos croyances, ils ont la capacité de répondre : ils répondent. Ce n’est pas mon rôle d’aller à la guerre avec eux.

Au-delà de la bulle des réseaux sociaux, les gens hostiles au bilinguisme sont toutefois minoritaires selon elle. Elle s’appuie sur un sondage effectué il y a deux ans.

Il y a une majorité qui n’est pas vocale, qui est en arrière de ça.

Les réseaux sociaux ne sont pas un sondage, rappelle un expert.

Gilbert McLaughlin est professeur à l’Université Liverpool Hope, spécialisé sur les questions de radicalisation.

Il rappelle que les commentaires en ligne ne représentent pas toujours la réalité dans son ensemble.

Le sociologue et chercheur Gilbert McLaughlin, de Tracadie

L’expert, originaire de Tracadie, donne cet exemple : lors de la dernière élection, c’était Trudeau qui a reçu le plus de commentaires négatifs en ligne, et je vais dire, c’était quand même assez salé parfois, et il s’en est quand même bien tiré.

Il n’y pas nécessairement un reflet direct sur la population avec le nombre de commentaires et la réaction que l’on peut recevoir en ligne.

Selon lui, face à une telle réaction, il faut tenter de joindre les personnes modérées.

Ce qui est efficace, c’est d’aller rejoindre les gens qui sont plutôt au milieu, qui sont un petit peu critique ou un petit peu en faveur, mais qu’on veut les amener de notre bord , explique l'expert.

Ironiquement, il souligne que les réactions clivantes envers le bilinguisme peuvent expliquer l’importance d’une telle campagne de promotion.