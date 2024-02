Pendant que les patinoires ferment... les terrains de tennis ouvrent à Sherbrooke

Si vos activités de patinage ou de ski de fond prévues pendant la semaine de relâche sont tombées à l'eau en raison du soleil qui s'est trompé de saison, sortez vos raquettes de tennis! Vous pourrez jouer sur l'un des six terrains de Sherbrooke qui ouvriront au cours des prochains jours.

Liste des terrains de tennis qui ouvriront Saint-Alphonse

Saint-Charles Garnier

Gilles-Charland

Belvédère

Centennial

Central

Après les patinoires extérieures, c'est au tour de la patinoire réfrigérée Bleu Blanc Bouge de fermer pour la saison à compter de vendredi. Le refroidissement prévu mercredi soir et jeudi va nous permettre de rester en opération jusque là. Samedi, les températures vont être au-dessus de 10 Celsius avec le soleil. On veut préserver la machinerie et le refroidisseur qui sert à maintenir la glace sur la patinoire. On va le fermer vendredi soir pour le reste de la saison , explique le chef de la division parcs et espaces verts à la Ville de Sherbrooke, Marc Landry.

La fermeture de la patinoire survient près d'un mois plus tôt que l'an dernier alors que les derniers patineurs avaient foulé la glace le 21 mars.

Du ski alpin assuré à la relâche

Il n'y a pas que les patinoires qui subissent les soubresauts de Dame nature. Au mont Bellevue, les pistes sont fermées de façon préventive mercredi et jeudi pour les protéger. La météo n'est pas favorable aux opérations de ski habituelles. Notre stratégie est de fermer pour se garantir une semaine de relâche de ski , indique le directeur général du Regroupement du parc du mont Bellevue, Maxime Tardif-Rancourt.

On va optimiser nos ressources. On va aller chercher toute la neige disponible dans la montagne. On va vraiment bien l'étaler pour avoir une belle semaine de relâche skiable pour bien terminer la saison.

Ouvrir en mode plein écran Malgré les apparences, il y aura assez de neige au mont Bellevue pour skier durant la relâche. Photo : Radio-Canada / Martin Bilodeau

Ce dernier assure que la montagne sera ouverte jusqu'au 11 mars. Par contre, les sentiers de ski de fond, de vélo à pneus surdimensionnés et pédestres sont fermés. Pour ce qui est de la glissade sur tube, il se pourrait que la piste ouvre la semaine prochaine selon les conditions météo.

Le portrait est sensiblement pareil du côté de la Base plein air André-Nadeau : les sentiers de ski de fond et de vélo à pneus surdimensionnés sont fermés. Quant à la glissade sur tube, elle pourrait aussi reprendre selon la météo.

Record de température

Selon Environnement Canada, un record de température a été battu ce mercredi à Sherbrooke alors qu'il a fait 12 degrés. L'ancienne marque était de 3,5 degrés Celsius en 2010.

Deux alertes météo d'Environnement Canada sont actuellement en vigueur. Le premier concerne des vents violents qui pourraient atteindre les 90 km à l'heure mercredi soir. On avertit que ces vents pourraient causer des pannes électriques et casser des branches d'arbres.

L'autre avertissement indique un refroidissement soudain. Selon les prévisions d'Environnement Canada, le mercure chutera de 10 à 15 degrés Celsius en quelques heures pour atteindre les moins 14 degrés Celsius. Avec le refroidissement éolien, la température ressentie sera de moins 23 degrés Celsius. Les surfaces, comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement, pourraient devenir glacées et glissantes , peut-on lire dans leur communication.

De 10 à 15 mm de pluie sont attendus en soirée. Un orage pourrait également avoir lieu.

Avec les informations de John Sébastien Naïs