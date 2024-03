Protection du caribou : la nouvelle stratégie compromise?

Plus personne n'ose avancer de date butoir pour le dévoilement de la stratégie de protection de l'habitat du caribou forestier. Incapable d'accoucher du document, Québec provoque cynisme et inquiétude, notamment à Ottawa.

Le gouvernement Legault a désormais tout en main : possibilités forestières mises à jour, rapport de la commission indépendante sur le caribou forestier et montagnard, données d'inventaires des hardes québécoises, études d'impacts des changements climatiques et de l'activité industrielle sur l'habitat du cervidé.

Québec est cependant incapable de franchir l'étape de la consultation interministérielle, l'empêchant ainsi de déposer une première ébauche de la stratégie à soumettre à la consultation publique.

Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les Changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoit Charette, n'a toujours pas l'aval de ses collègues. Plusieurs sources ont indiqué à Radio-Canada que la stratégie devait être à l'agenda du conseil des ministres du 31 janvier dernier, avant d'être retirée à la dernière minute.

Depuis, plus aucune date ne circule dans les officines caquistes. Au cabinet de M. Charette, la réponse est évasive. On souhaite déposer la stratégie le plus rapidement possible.

Ouvrir en mode plein écran Les ministres de l'Économie et de l'Environnement, Pierre Fitzgibbon et Benoit Charette. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Craintes économiques

Selon nos informations, plusieurs commentaires ont été émis concernant les impacts socioéconomiques de la stratégie, en particulier sur les travailleurs de l'industrie forestière. Cette dualité est au cœur du débat sur la protection de l'habitat du caribou.

En visite au Saguenay-Lac-Saint-Jean la semaine dernière, le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, a fait écho à ces préoccupations qui proviendraient d'élus locaux où l'industrie forestière est particulièrement présente.

Il a rappelé l'importance de sauver les 55 000 emplois directs liés au secteur forestier. S'il faut être sensible à la cause des milieux humides et de la biodiversité, M. Fitzgibbon a dit craindre des impacts trop néfastes sur l'activité économique. Je veux protéger le caribou, a-t-il dit en entrevue au média local Le Quotidien. Mais je veux aussi que le Québec ne s'appauvrisse pas.

Il a du même souffle mentionné l'importance de faire les choses dans l'ordre, et non dans le désordre , évoquant au passage les consultations sur l'avenir de la forêt menées par la ministre des Ressources naturelles, Maïté Blanchette-Vézina. Avant de lancer des choses, on doit être préparé , a ajouté le ministre de l'Économie.

Les consultations sur l'avenir de la forêt ont été annoncées le 17 novembre. Le rapport final est pour sa part attendu au mois de juin prochain.

Ouvrir en mode plein écran L'industrie forestière s'inquiète des impacts de la stratégie de protection du caribou forestier. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Vincent Rességuier

Le fédéral inquiet

Si le dépôt de la stratégie semblait imminent au tournant de 2024, le brouillard s'épaissit désormais.

Publicité

Insatisfait des décisions prises par le Québec, le ministre fédéral de l'Environnement, Steven Guilbeault, interpelle à nouveau le ministre Charette. J’ai relancé mon homologue et j’attends sa réponse avec impatience. La perte de biodiversité est inquiétante et on doit agir immédiatement , indique-t-il à Radio-Canada par l'entremise de son attachée de presse.

Une lettre officielle devrait être acheminée au cabinet de M. Charette au courant des prochaines heures.

Le gouvernement du Canada s’attend à ce que le gouvernement du Québec respecte son engagement de garantir 65 % d’habitat non perturbé dans l’aire de répartition de chacune des populations tel qu’annoncé en août 2022 , ajoute M. Guilbeault.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre fédéral de l'Environnement, Steven Guilbeault (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

L'entente mentionnée par le ministre fédéral venait normalement avec une échéance. La province avait en effet jusqu'à la fin du mois de juin 2023 pour présenter ses nouvelles mesures de protection, sans quoi Ottawa menaçait d'intervenir au Québec par décret.

Publicité

Or les feux de forêt historiques de l'été dernier ont assoupli les délais et le fédéral a accepté de laisser du temps supplémentaire, notamment pour mesurer l'impact des brasiers sur les possibilités forestières, à savoir les volumes de bois que peut récolter l'industrie.

L'intervention éventuelle du fédéral est une obligation légale du ministre de l'Environnement imbriquée dans la Loi sur les espèces en péril au Canada. Dans le cas du caribou forestier et du caribou montagnard, jusqu'à 35 000 km2 de territoire pourraient être affectés par des restrictions.

Un manque de respect

Pendant que l'industrie forestière salue la patience du gouvernement et sa réflexion sur l'aménagement forestier, les scientifiques et autres organismes de conservation perdent confiance.

Il y a un manque de respect pour toutes les personnes et toutes les organisations qui ont participé à la commission caribou de bonne foi pour proposer des solutions , dénonce Alain Branchaud, directeur général de la Société pour la nature et les parcs du Canada, Section Québec (SNAP Québec).

La commission indépendante a remis son rapport à l'été 2022. Le rapport Gélinas concluait qu'il y avait « urgence d'agir » pour éviter la disparition des hardes du Québec.

Ouvrir en mode plein écran Les hardes de caribou du Québec sont pour la plupart soumises à des perturbations humaines en raison des activités forestières et récréotouristiques. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté : Jean-Luc Kanapé

Nous, les organisations environnementales, on doit peut-être réactiver des stratégies qui pourraient amener le gouvernement fédéral à agir pour activer les mesures de protection en vertu de la Loi sur les espèces en péril. Ce sont les options qui s'offrent à nous maintenant face à l'inaction continue et récurrente du Québec , poursuit M. Branchaud.

La menace de poursuites contre le Québec et le gouvernement fédéral revient régulièrement, notamment chez les Premières Nations.

Car la pression n'est pas que sur le Québec. Le ministre Steven Guilbeault brandit l'épouvantail des décrets fédéraux depuis trois ans maintenant. Pendant ce temps, les populations continuent de décliner.

5252 C'est le nombre de caribous forestiers estimés au Québec. Source : Commission indépendante sur le caribou forestier et montagnard

Lobby puissant

L'industrie forestière, ajoute M. Branchaud, profite de ces délais pour faire passer son message auprès des élus.

La position du lobby forestier est de ne céder aucun mètre cube. [...] Ils sont extrêmement efficaces et à chaque vague qui pourrait amener des mesures de protection pour le caribou, ce sont des dizaines et des centaines de personnes qui appellent au cabinet, qui font pression pour faire reculer le gouvernement , explique le biologiste.

On fait les choses comme en 1850. Ce n'est qu'une volonté ferme gouvernementale qui peut changer cette direction-là, moderniser nos façons de faire.

Sans être insensible envers les travailleurs du secteur forestier, M. Branchaud croit qu'il existe, avec la protection de l'habitat du caribou, une opportunité d'amorcer une transition.

C'est dommage parce que d'un point de vue économique et socioéconomique, on emprisonne des communautés entières dans la dépendance à cette industrie-là, on évite de faire de la diversification économique, on détruit littéralement nos forêts et le capital nature que ça représente ainsi que la biodiversité qu'abritent ces forêts-là.

Plus gros que le caribou

Martin-Hugues St-Laurent, professeur en écologie animale à l'Université du Québec à Rimouski, observe un changement de paradigme. Selon lui, le cri du cœur du Forestier en chef pour une modernisation des pratiques sylvicoles, l'automne dernier, démontre que les enjeux liés à la forêt dépassent le caribou .

La récurrence et la violence des feux de forêt, à elle seule, vient changer la donne dans l'approvisionnement forestier. Les possibilités forestières ont été réduites pour la prochaine année le Canada s'attend à une autre saison des feux difficile, voire pire.

Ouvrir en mode plein écran L'industrie forestière devra composée avec des feux de forêts potentiellement plus récurrents et violents. (Photo d'archives) Photo : The Canadian Press / Audrey Marcoux

Selon M. St-Laurent, l'industrie est déjà sur les dents. Annoncer une stratégie caribou qui se marie mal au feu, ce n'est pas facile à faire.

Je comprends l'enjeu socioéconomique. Il faut accompagner, trouver des fonds pour requalifier des travailleurs , dit-il. Québec et Ottawa ont d'ailleurs déjà évoqués des programmes de compensation pour l'industrie.

S'il convient que les enjeux sont nombreux, il est selon lui utopique de penser à récolter davantage de bois, d'autant que les feux risquent d'en engloutir encore davantage.

Le premier bénéficiaire des volumes de bois au Québec, c'est le feu. Tant qu'on va considérer l'industrie avant le feu et corriger après coup, nos calculs ne tiendront pas la route.

Ouvrir en mode plein écran Martin-Hugues St-Laurent (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Trop tardé

Martin-Hugues St-Laurent n'en demeure pas moins critique des décideurs politiques concernant le caribou forestier et la protection de son habitat. La stratégie aurait déjà dû être déposée, selon lui. La Coalition avenir Québec, à elle seule, repousse l'échéance depuis 2019.

Les plus cyniques diraient qu'on a joué la montre, qu'on a affaibli des hardes, qu'on a fini de récolter du bois à des endroits où les populations étaient de plus en plus fragiles , déplore M. St-Laurent. Les gouvernements, tant provincial que fédéral, ne sont pas en train de respecter les engagements éthiques et moraux de protection de la biodiversité.