Une taxe sur le stationnement générerait 150 M $ dans les coffres de Toronto

L’imposition d’une taxe municipale sur le stationnement commercial à Toronto — l’une des mesures recommandées à la Ville par une firme externe en 2023 pour augmenter ses revenus — pourrait rapporter jusqu’à 150 millions de dollars par année.

La taxe s'appliquerait à tous les stationnements commerciaux hors voirie comptant plus de 10 places, comme les stationnements des magasins à grande surface. Les espaces de l'agence Toronto Parking Authority seraient aussi touchés, mais pas ceux des hôpitaux, des universités et des foyers de soins de longue durée.

L’analyse financière est incluse dans un rapport préparé en amont d’une rencontre du comité exécutif qui aura lieu jeudi. Le comité décidera alors s’il appuie les principes directeurs de la taxe proposée par les fonctionnaires et s’il les autorise à réaliser un inventaire des espaces de stationnement.

Le montant est inférieur à celui estimé par la firme comptable EY en juin dernier. Dans un document préparé à la demande de la Ville, la firme prévoyait des revenus nets annuels de 191 à 575 millions $ pour une taxe sur les stationnements du centre-ville.

Un coût annuel moyen d’environ 3000 $ à 6000 $ La Ville estime que les entreprises qui seront imposées comptent en moyenne 43 places de stationnement. C’est donc dire que le coût annuel pour le commerçant sera de 2970 $ à 5940 $, selon l'emplacement.

Le taux d’imposition proposé par la Ville équivaut à 6 $ par jour par mètre carré au centre-ville et sur le bord de l’eau et de 3 $ par jour en banlieue. Cela correspond respectivement à 0,49 $ et 0,25 $ par jour par espace. La firme EY recommandait un taux de 0,50 $ à 1,50 $ par jour par espace.

Le conseiller municipal Brad Bradford estime que le jeu n’en vaut pas la chandelle. Ça aura un impact disproportionné sur les entrepreneurs torontois qui réussissent difficilement à voir une croissance économique , dit-il.

Éviter de pénaliser les petits commerçants

La Ville propose différentes mesures pour s’assurer de protéger les commerçants de la métropole des répercussions de la taxe et d’éviter d’avoir un impact disproportionné sur certains d’entre eux.

C’est l’une des raisons pour lesquelles le taux est différent au centre-ville et dans les banlieues. Les stationnements commerciaux gratuits dans les banlieues seront plus touchés, reconnaît la Ville, ce qui justifie la décision d’imposer un taux moins grand.

Ouvrir en mode plein écran La zone visée par le taux d'imposition de 6$ par mètre carré est celle en orange. Photo : Ville de Toronto

D’autre part, la taxe ne s’appliquera pas aux 300 premiers mètres carrés du stationnement, ce qui équivaut à environ 10 places de stationnement. Toute propriété comptant moins de 300 mètres carrés de stationnement ne serait donc pas imposée , précise la Ville.

Quoi qu’il en soit, Giles Gherson, le président de la Chambre de commerce du Grand Toronto, pense que la mesure est contreproductive . Les entreprises font déjà face à des coûts élevés puisque notre ville est dispendieuse , dit-il.

M. Gherson suggère de suspendre la mise en œuvre de la taxe pour l’instant. Il convient que les déficits de Toronto seront considérables au cours des prochaines années, mais que la Municipalité a besoin d'un plan budgétaire structurel à long terme.

Qui paiera?

Les commerçants pourraient passer la facture aux clients, soulignent les fonctionnaires dans leur rapport, que ce soit par une augmentation du coût des produits ou du stationnement. Une option que Giles Gherson croit aussi possible. C’est l’une des inquiétudes , dit-il.

La Ville ajoute toutefois que la hausse du prix du stationnement en raison de la taxe pourrait modifier les habitudes de conduite et réduire la congestion , contribuant ainsi positivement à l’action climatique .

Deux organismes militant pour le climat et les transports en commun — Toronto Environmental Alliance et TTC Riders — ont d’ailleurs fait campagne pendant près d’un an en faveur de la taxe municipale.

Ouvrir en mode plein écran La Ville de Toronto affirme que la taxe sur le stationnement pour réduire la congestion routière. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Patrick Morrell

Il serait génial d’avoir encore plus de revenus pour le transport en commun, mais [cette taxe] serait définitivement une bonne première étape puisque la CTT a désespérément besoin de sources de financement durable , déclare Shelagh Pizey-Allen, porte-parole de TTC Riders.

Le conseiller Brad Bradford ne voit cependant pas la situation du même œil. C’est une autre forme d’impôt foncier, donc il n’y a pas d’interaction avec le client ou le conducteur qui vient magasiner , dit-il. La Ville propose d’inclure la taxe dans le compte de taxes annuel des entreprises.

Il n’y a pas de manière efficace de faire payer les clients , pense le conseiller Bradford, qui représente le secteur Beaches-East York à l'hôtel de ville.

Le comité exécutif se penchera sur les propositions des fonctionnaires aujourd'hui. Une fois l’inventaire de tous les espaces de stationnement réalisé, la Ville produira de nouvelles estimations de revenus. Les estimations actuelles sont basées sur des données de 2013.

