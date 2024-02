Des panneaux solaires pour chauffer l’intérieur de l’Ouvrage

Innovation et développement économique Trois-Rivières a fait installer au cours des derniers jours des panneaux solaires au sommet de son bâtiment l’Ouvrage, un autre moyen pour l’organisme de réduire l’empreinte énergétique de sa construction au centre-ville de Trois-Rivières.

Pour IDE Trois-Rivières, il aurait été assez difficile de faire mieux en frais de bâtiment écologique. La seule façon d'aller encore plus loin dans la réduction de l'impact environnemental, dit-on, aurait été de ne rien construire du tout.

Les panneaux solaires qu'on vient de déposer au sommet attirent l'attention et témoignent de la volonté de maximiser le rendement énergétique. Ils seront utiles non pas pour générer du courant électrique, mais pour insuffler de la chaleur dans l'immeuble.

Ce sont des panneaux solaires qui correspondent à ce qu'on pourrait appeler un chauffage passif, c'est-à-dire que ces panneaux captent la chaleur solaire et ensuite on crée un mouvement d'air et elle sert à ce moment-là à chauffer le bâtiment , explique Mario De Tilly, directeur général d’IDE Trois-Rivières.

2:01 La construction se poursuit au centre-ville de Trois-Rivières pour achever l'Ouvrage. Photo : Radio-Canada / François Genest

Le bâtiment a aussi été doté d'un puits géothermique pour aller chercher de l'énergie à plus de 45 mètres dans le sol, une amélioration qui sera notamment utile pour la distillerie qui sera locataire de l’ouvrage.

L'ossature de l'agrandissement de ce qui était autrefois l'usine de Germain et Frères est faite en bois, de l'épinette noire de la région de Chibougamau.

Pour nous ce qui était hyper important c'était de travailler avec une matière qu'on utilise relativement peu au Québec malgré l'abondance, c'est le bois , indique M. De Tilly.

À toutes les phases du chantier, le commissariat industriel indique avoir privilégié des professionnels, des fournisseurs et des entrepreneurs de la région. Les poutres de bois ont été assemblées par un atelier de Trois-Rivières et les capteurs solaires fabriqués sur la rue Vachon dans le secteur Cap-de-la-Madeleine par Trigo Énergies.

Publicité

On a un paquet de belles entreprises à Trois-Rivières et en Mauricie aussi dans les technologies vertes. Donc c'est une belle initiative de regarder là en premier , se réjouit Jonathan Ayotte, le président de Trigo Énergies.

Ce qui est assez particulier c'est que même si toutes les exigences ont été respectées, la certification officielle de LEED sur l'immeuble ne sera pas demandée, pour économiser les frais de vérification à cet effet

Construire ce bâtiment écoresponsable coûte déjà très cher, 22 millions de dollars. C'est jusqu'à 15% de plus qu'une construction standard. Il faut dire que la présence d'une distillerie à l'intérieur a nécessité un renforcement anti-déflagration de la charpente.

Le bâtiment écologique n'aura tout de même qu'à bien se tenir parce que son futur voisin, le pavillon universitaire sur les technologies vertes, ne donnera pas sa place non plus en la matière.