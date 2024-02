Les stations de ski de l'Ontario, déjà confrontées à une chaleur inhabituelle cet hiver, disent devoir gérer un autre défi : la perception que leurs pistes ne sont pas skiables.

Au Snow Valley Ski Resort à Minesing, près de Barrie, où les skieurs dévalaient les pentes enneigées lundi, une partie de la neige est réelle et une partie est fabriquée par la station.

Mais même si la station de ski peut produire sa propre neige, son directeur général, John Ball, affirme que certains habitants des plus grandes villes de la province, comme Toronto, ne comprennent parfois pas qu’il est possible de skier malgré les températures plus douces.

Nous avons une certaine neige naturelle, ainsi que la neige que nous fabriquons. Nous avons pu avoir une excellente surface , estime-t-il.

Horseshoe Resort, près de Barrie, peut produire de la neige pour ses pistes de descente, mais pas celles de ski de fond. (Photo d'archives) Photo : Photo fournie par Sarah Tyler

La situation similaire est similaire à une vingtaine de kilomètres de là, à la station de ski Horseshoe Resort. Notre plus grand défi est de communiquer aux gens de Toronto et des environs qu'il y a toujours de la neige sur les pentes , fait savoir le président-directeur général Jonathan Reid.

Il nous faut changer cette mentalité quand les gens regardent par la fenêtre et voient de l'herbe verte, il faut qu'ils sachent qu’il y a encore de superbes pistes de ski.

La neige artificielle en demande chez les fondeurs

Si la station Horseshoe a pu fabriquer de la neige pour ses pentes, elle n'a pas cette possibilité pour ses offres de ski de fond de l'autre côté de la route, qui ont souffert toute la saison et étaient fermées lundi en raison des conditions météorologiques.

Nous sommes probablement en baisse d'au moins 50 % , ajoute M. Reid concernant les visiteurs du ski de fond cette année.

La station au nord de Toronto pense maintenant investir dans la fabrication de neige pour ces pistes afin de préserver cette activité.

Le cas de Jonathan Reid n’est pas isolé. À mesure que les saisons de neige deviennent plus courtes, certaines destinations de ski de fond sont contraintes de réfléchir à leurs futures offres. Et la fabrication de neige fera partie de cet avenir.

David Dingeldein regrette que certaines installations doivent s'arrêter avant le congé d'hiver en mars. Photo : Radio-Canada / Clara Pasieka

Le Mansfield Outdoor Centre, un centre récréatif au sud-ouest de Barrie qui offre plusieurs activités, dont le ski de fond, y songe. Mais son directeur des installations, David Dingeldein, affirme avoir vu le nombre de skieurs de fond à sa station chuter de moitié cette année.

Malgré un excellent week-end du jour de la Famille, la destination a fermé ses pistes de ski après seulement quelques jours lorsque les températures sont remontées. Et M. Dingeldein craint que cette pause ne signifie en fait la fin de la saison.

La saison devient plus courte. Elle commence plus tard, elle se termine plus tôt et elle est moins régulière tout au long de l'hiver

Des cultivateurs de neige

Le temps difficile a nui à l'entreprise de David Dingeldein. Néanmoins, elle a tout fait pour diversifier ses sources de revenus en encourageant les gens à venir sur la propriété pour d'autres offres. Les sentiers de vélo tout terrain ont été une bouée de sauvetage, indique-t-il.

D'ordinaire, la destination accueillait des visiteurs sur ses pistes de ski de fonds jusqu'à la fin du congé d'hiver de mars. Mais avec aucune chute de neige significative prévue et des températures plus élevées que d'habitude, on doute que les pistes de ski de fond rouvrent , affirme-t-il.

Malgré les défis, Kevin Nichol, président de l'Association des stations de ski de l'Ontario, qui représente des dizaines de stations de ski alpin et d'installations nordiques dans la province, assure que les exploitants forment un groupe résilient .

Il pense que les exploitants continueront de s'adapter et que certains pourraient devenir des cultivateurs de neige .

Ces hivers ne sont pas utiles lorsque Dame Nature n’est pas au rendez-vous , abonde-t-il. Pour autant, il n’anticipe pas de faillites cette année.

Avec les informations de Clara Pasieka de CBC