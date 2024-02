Un spectacle annulé après l’émoi suscité par des t-shirts à l’effigie de Robert Pickton

Un cabaret humoristique de New Westminster, en Colombie-Britannique, a annoncé l'annulation d'un spectacle de la troupe albertaine Danger Cats après l'indignation publique suscitée par la vente de t-shirts à l’effigie du tueur en série Robert Pickton.

Attention : cet article contient des détails sur la violence à l'encontre des femmes autochtones. Il contient également une photo d'une caricature d'un tueur en série condamné.

Le cabaret Rick Bronson's House of Comedy BC a informé l’annulation du spectacle en postant un message sur Facebook, depuis supprimé.

Bien que nous valorisons et soutenons la liberté d'expression dans le domaine de la comédie, nous reconnaissons que le matériel choisi pour ce spectacle a provoqué un malaise dans notre communauté , pouvait-on lire dans le message.

Interrogé sur les raisons de l'annulation du spectacle, David Facey, vice-président des opérations de House of Comedy, a déclaré qu'il n'avait aucun commentaire à faire sur l'annulation, mais que le spectacle n'avait plus lieu .

C’est tellement écœurant

Lorelei Williams, dont la cousine Tanya Holyk a été identifiée comme étant l’une des victimes de Robert Pickton, raconte que le t-shirt vendu par les Danger Cats lui a donné la nausée et a fait vomir un autre membre de sa famille.

Cela a causé un préjudice physique et de la douleur , a déclaré Lorelei Williams. C'est totalement déshumanisant. C'est tellement écœurant.

Robert Pickton a été reconnu coupable de six chefs d'accusation de meurtre au second degré en 2007 et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle totale pendant 25 ans.

À l'époque, Robert Pickton était considéré comme le plus grand tueur en série de l'histoire du pays. Son procès a été l'un des plus coûteux et des plus médiatisés au Canada.

Les restes ou l' ADN de 33 femmes ont été retrouvés dans son élevage de porcs à Port Coquitlam, près de Vancouver. Ses victimes pourraient être plus nombreuses. Robert Pickton s'était en effet vanté auprès d'un policier qui se faisait passer pour un codétenu d'avoir tué 49 femmes.

Ouvrir en mode plein écran Lorelei Williams, lors d'une conférence de presse en 2023, explique que la troupe de comédiens a causé du tort aux familles des victimes. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Le tueur ciblait les travailleuses du sexe et les femmes vulnérables du quartier Downtown Eastside de Vancouver. Nombre de ses victimes étaient des femmes autochtones.

Selon la Commission des libérations conditionnelles du Canada, le tueur en série est devenu, jeudi dernier, admissible à une libération conditionnelle de jour, ce qui signifie que si cela lui était accordé, il retournerait en prison ou dans une maison de transition le soir.

Ouvrir en mode plein écran Deux t-shirts vendus par Danger Cats. Celui de droite a suscité l'indignation chez de nombreuses personnes. Photo : Danger Cats/Facebook

Sur le t-shirt, on peut voir une caricature de Robert Pickton tenant une tranche de bacon. Au-dessus du dessin, on peut lire les mots Pickton Farms . Sous la caricature est écrit Over 50 flavors of hookery smoked bacon (Plus de 50 saveurs de bacon fumé)

Des annulations dans d'autres villes

Lorelei Williams dit ne pas être satisfaite de la communication faite sur les réseaux sociaux par le cabaret, dans laquelle ce dernier annonce l’annulation du spectacle. Elle note qu’il n’a pas présenté d'excuses et que le t-shirt a causé plus qu'un simple malaise .

Le trio comique, originaire de l'Alberta, est composé de Sam Walker, Brett Forte et Uncle Hack.

Dans un communiqué publié sur les médias sociaux mardi en fin d'après-midi, le groupe indique qu'il a supprimé des spectacles dans plusieurs villes, y compris celui de New Westminster, parce que le personnel de la salle avait reçu des menaces de mort.

Le communiqué indique également que le groupe a retiré le t-shirt de sa boutique en ligne et que toutes les recettes iront à l'Ukraine .

Contactée, la troupe des Danger Cats n’a pas souhaité réagir.

Plusieurs spectacles semblent maintenus au Canada et aux États-Unis au cours des prochains mois.

Une pétition avait été lancée lundi pour demander à la House of Comedy d'annuler le spectacle des Danger Cats à New Westminster. Celle-ci avait recueilli plus de 2200 signatures mercredi matin.

Des réactions de tous bords

Sasha Mark, un humoriste Métis-Cri basé à Vancouver, estime que l'annulation est un pas dans la bonne direction. Il ajoute que les membres de la communauté qui expriment leurs préoccupations sont un bon moyen de responsabiliser les cabarets humoristiques.

Debbie Courchene, une comédienne anishinaabe, a déclaré que des groupes comme Danger Cats tentent d'acquérir une certaine notoriété en suscitant la controverse, en dépit du tort qu'ils peuvent causer.

Dans un communiqué, le Conseil des leaders des Premières Nations exprime son dégoût à l'égard du groupe comique qui profite de l'affaire Pickton. Il demande aux salles de spectacles d'annuler les représentations de tout artiste qui plaisante sur la violence fondée sur le sexe.

Un tel mépris illustre la raison pour laquelle nous continuons à lutter contre les disparitions et les meurtres de femmes autochtones dans ce pays.

Le premier ministre David Eby a lui aussi réagi : Tout ce que je peux dire, c'est que je suis profondément déçu par l'idée que la vie de femmes vulnérables puisse être banalisée de la sorte.

Avec les informations de Akshay Kulkarni, de l’émission On The Coast et de La Presse canadienne