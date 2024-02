Année record pour les dons d’organes au Québec

Transplant Québec annonce un nombre de dons d’organes record pour 2023, année pendant laquelle 569 personnes ont pu être transplantées au Québec, une hausse de 17 % par rapport à l’année précédente. Au total, 206 donneurs décédés ont permis de transplanter près de 700 organes.

Ces indicateurs, en hausse, sont une bonne nouvelle pour les patients qui espèrent bientôt être transplantés. Les listes d’attente ont diminué, notamment pour ceux qui ont besoin d’un cœur ou de poumons.

La directrice générale de Transplant Québec attribue ce succès au développement de partenariat avec les établissements du système de santé. On a maintenant des médecins coordonnateurs pratiquement dans l'ensemble des CISSS et CIUSSS dans la province du Québec qui travaille en étroite collaboration avec du personnel dédié de Transplant Québec , explique Martine Bouchard.

La gestionnaire souligne toutefois que les records de dons, bien que ce soit une bonne nouvelle, mettent une pression considérable sur Transplant Québec, tant au niveau budgétaire qu'aux ressources humaines. Selon Martine Bouchard, la chaîne de dons est mise à rude épreuve .

Martine Bouchard, directrice générale de Transplant Québec.

On a un record du nombre de donneurs, 206 l'année antérieure, c'est du jamais vu, ce qui fait que nos ressources à l'interne sont étirées au maximum.

Pour une loi-cadre sur le don d'organes

Chaque don d’organe représente un travail considérable pour Transplant Québec qui doit s’assurer de respecter la volonté des donneurs potentiels, rencontrer les familles et orchestrer tout le volet médical, dont la disponibilité des blocs opératoires et le déplacement des patients qui vivent parfois loin du donneur.

Martine Bouchard rappelle que Transplant Québec a présenté un mémoire en janvier, lors de la commission parlementaire sur les dons d’organes. Nous souhaitons vivement qu'il y ait une loi encadrante au Québec, justement pour donner les leviers nécessaires à Transplant Québec d'avoir les ressources financières, mais aussi les ressources humaines pour pouvoir continuer à augmenter la cadence et sauver plus de vie.

L’organisme souhaite notamment obtenir une garantie de budget récurrent pour ses opérations et des formations obligatoires sur le don d’organes pour le personnel de la santé.