Soccer Abitibi-Témiscamingue se prépare à doter ses arbitres de caméras

Des arbitres de soccer en Abitibi-Témiscamingue pourraient porter des caméras corporelles à compter de la prochaine saison.

Soccer Abitibi-Témiscamingue procédera dès ce week-end à des tests techniques lors de matchs à Amos pour trouver l’équipement qui répondra le mieux à ses besoins.

Responsable régionale des arbitres, Charlène Côté-Barbe estime que ce projet, qui va aussi se déployer en Estrie et dans d’autres associations au Québec, peut devenir un outil intéressant de prévention pour éviter les débordements sur le terrain et dans les estrades.

On ne vit pas les mêmes défis que d’autres régions à ce niveau-là, mais la prévention est importante , souligne-t-elle.

Ça va toucher les relations des arbitres envers les joueurs, les entraîneurs et les supporteurs, mais aussi celles des parents envers les coachs. Ça concerne une panoplie de situations et on pense que ça peut améliorer les relations sur le terrain.

Un aspect sécurisant

Soccer Abitibi-Témiscamingue espère ainsi attirer et surtout retenir plusieurs arbitres qui pourront se sentir mieux outillés dans leur travail.

Ce n’est pas toujours évident, surtout pour les 14-18 ans qui en sont dans leurs premières expériences d’arbitrage , signale Mme Côté-Barbe.

La caméra devient sécurisante. Il y a un protocole de plaintes avec Soccer Québec, mais c’est souvent la parole de l’un contre la parole de l’arbitre. On a souvent le mauvais rôle dans ce genre de tribunal. Avec une portion vidéo, c’est moins stressant pour l’arbitre. Il sera possible d’avoir une meilleure confiance dans le système, qui ne se basera pas seulement sur des ouï-dire ou des interprétations. Les images viennent enrober tout ça , fait-elle observer.

L’ampleur du projet en Abitibi-Témiscamingue n’est pas encore définie. Si les tests effectués dans les prochains jours sont concluants, un projet d’acquisition et de déploiement des caméras sera ensuite étudié par l’association régionale.

Pour des matchs ciblés

Soccer Abitibi-Témiscamingue pense cependant débuter l’utilisation des caméras de façon sporadique, lors de matchs ciblés, jugés plus à risques de débordements.

Si un jeune arbitre se sent moins sécure et qu’il veut commencer avec une caméra, on sera capables de le faire, indique Charlène Côté-Barbe. Ça va aussi nous permettre de revenir sur des matchs où il y aurait eu des débordements et voir si toutes les sanctions ont été décernées. Ça va également nous aider dans la formation, en revenant sur certaines situations avec les jeunes arbitres.

Mme Côté-Barbe se réjouit de savoir que la région a pu éviter les événements disgracieux au cours des dernières années.