Le pont de la Confédération pourrait changer de nom, mais le processus prend du temps

Le sénateur Brian Francis de l’Île-du-Prince-Édouard urge le gouvernement fédéral de s'activer sur le dossier du changement de nom du pont de la Confédération. Selon lui, le dossier traîne depuis trop longtemps.

Le nom du pont à péage qui relie l’Île-du-Prince-Édouard au Nouveau-Brunswick a été choisi par le gouvernement fédéral en 1996. Depuis, ce choix ne plait pas à tous, surtout qu’à l'époque, un comité de travail avait préalablement proposé le nom autochtone traversée Abegweit .

En avril 2022, l’Assemblée législative de l’Île-du-Prince-Édouard a voté à l’unanimité pour demander à Ottawa de renommer le pont traversée Epekwitk .

Epekwitk est le nom original donné au territoire par les communautés mi’kmaq de la région à l’île. Cela signifie quelque chose reposant sur l’eau .

Le premier ministre de la province à l’époque, Dennis King, avait dit que ce changement était quelque chose qui aurait dû être fait il y a de nombreuses années .

Toutefois, près de deux ans plus tard, il se fait toujours attendre.

Il faut seulement foncer et le faire , déclare Brian Francis, également membre de la communauté autochtone de Lennox Island.

Une lettre envoyée à Ottawa

Après avoir écrit, plus tôt en février, au premier ministre du Canada Justin Trudeau et au ministre fédéral des Services publics et de l’Approvisionnement Jean-Yves Duclos, Brian Francis liste à nouveau ses arguments pour le changement de nom du pont.

Au total, onze sénateurs — dont quatre de l’Île-du-Prince-Édouard — et la députée néo-brunswickoise Jenica Atwin ont cosigné la missive.

Il existe certainement un fort appui dans le milieu et nous devons agir maintenant , dit Brian Francis. Dans un esprit de réconciliation sincère et significative, le moment est venu.

Brian Francis siège au Sénat depuis octobre 2018.

Selon Brian Francis, Jean-Yves Duclos détient le pouvoir nécessaire pour effectuer ce changement de nom. Le sénateur précise qu’il n’est pas clair où en est rendu le ministère sur ce dossier.

Mardi après-midi, Services publics et Approvisionnement Canada a fait parvenir une courte déclaration à CBC sur l’affaire.

Nous poursuivons le processus d’examen de la motion adoptée par l’Assemblée législative de l’Île-du-Prince-Édouard et aucun échéancier n’a été établi pour la prise d’une décision , peut-on y lire.