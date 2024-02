Prêtres agresseurs : des donateurs américains à la rescousse de l’archidiocèse de Moncton

Des donateurs de l'extérieur, notamment des États-Unis, ont récemment permis à l'archidiocèse de Moncton de finir de dédommager des dizaines de victimes de prêtres agresseurs.

Depuis une douzaine d’années, de nombreux hommes ayant été agressés sexuellement par des prêtres alors qu’ils étaient mineurs ont brisé le silence.

Certains d’entre eux ont intenté des poursuites civiles contre l’archidiocèse de Moncton et ont par la suite conclu des ententes hors cour.

Ouvrir en mode plein écran Le défunt père Camille Léger est l'un des prêtres catholiques du sud-est du Nouveau-Brunswick qui a été visé par des allégations d'agressions sexuelles au cours des dernières années. Plusieurs de ses victimes ont intenté des poursuites contre l'archidiocèse de Moncton (archives) Photo : Radio-Canada

Pour diverses raisons – notamment les difficultés financières de l’archidiocèse et un litige avec son assureur – une partie des dédommagements s'est fait attendre.

Le nouvel archevêque de Moncton Mgr Guy Desrochers a récemment annoncé que lui et son prédécesseur, Mgr Valéry Vienneau, ont réussi à rassembler les quelque 5,4 millions $ qui manquaient afin de finir de dédommager les victimes et de clore ces dossiers.

Dans une lettre envoyée aux paroissiens le 30 janvier, Mgr Desrochers indique que ce cela a notamment été rendu possible par l’utilisation des actifs de l’archidiocèse et par de nombreux donateurs de l’extérieur.

C’est comme si la plaie était encore ouverte

Ouvrir en mode plein écran L'avocat de Moncton René A. LeBlanc représente une trentaine de victimes (archives). Photo : Radio-Canada

Trois avocats qui représentent de nombreuses victimes de prêtres agresseurs – Me René A. LeBlanc, Me Brian Murphy et Me Robert Talach – ont confirmé à Radio-Canada Acadie qu’ils ont récemment reçu les sommes qu’ils attendaient depuis des mois.

Personnellement, je suis très content que mes clients aient enfin reçu leur argent. Je peux vous dire que les clients aussi, de leur côté, ont enfin une espèce de finalité. Tant qu’ils attendaient, c’est comme si la plaie était encore ouverte. C’était très difficile pour eux autres , affirme René A. LeBlanc.

Ouvrir en mode plein écran L'avocat Me Brian Murphy représente plusieurs victimes de prêtres agresseurs. On le voit ici devant la cathédrale de Moncton (archives) Photo : Radio-Canada

Me Brian Murphy abonde dans le même sens. Il dénonce le fait que les dossiers ont traîné pendant plusieurs années.

Ça a pris trop de temps. Ça a occasionné de la souffrance à mes clients, mais c’est fini , dit-il.

Quant à l’avocat ontarien Me Robert Talach, il ne mâche pas ses mots. Il accuse l’archidiocèse de s’être traîné les pieds.

C’était douloureux et décevant. C’était franchement néfaste pour les victimes et ce n’était pas nécessaire , note-t-il en ajoutant que c’était inhumain de faire patienter les victimes pendant des années.

Ce n’est pas comme ça que Jésus aurait fait cela , tranche-t-il.

« Ils ont dit "on va vous aider" »

En entrevue, l’archevêque de Moncton donne plus de détails sur les décisions et les efforts qui ont permis de rassembler les millions de dollars manquants.

Mgr Guy Desrochers a entre autres convaincu la Fondation de l’archidiocèse de Moncton de délier les cordons de sa bourse afin de dédommager les victimes. Selon lui, cela a permis de débloquer 2,2 millions $.

Ouvrir en mode plein écran L'archevêque catholique de Moncton, Mgr Guy Desrochers, est content de pouvoir clore ce douloureux chapitre de l'histoire de son institution. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Il s’est aussi tourné vers le réseau de contacts qu’il a développé au cours des dernières décennies à titre de recteur du sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré et comme prédicateur en Amérique du Nord.

Il y a 230 lettres qui ont été envoyées la première semaine de décembre. J’ai été très franc là-dedans. J’ai tout expliqué sans rien cacher, tous les détails pour qu’ils sachent pourquoi je leur demandais ça. Parce qu’il y avait vraiment un risque de la faillite du diocèse , dit-il.

Ouvrir en mode plein écran Une statue de pierre se trouvant dans la façade de la cathédrale de Moncton, pierre angulaire de la communauté catholique de la région. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Ces démarches ont porté leurs fruits.

Les Américains, ils donnent généreusement, ils font des gros montants. J’en ai eu des Canadiens, aussi , dit-il.

Ces dons ont permis de finir de dédommager 78 victimes qui attendaient toujours une partie de ce qui leur était dû, selon l'archevêque.

Ils disaient "c’est pour l’église qu’on donne". Saint-Paul dit "quand un membre souffre, toute la communauté souffre." Quand on est un membre dans la joie, tout le monde se réjouit. Alors c’était une solidarité, une compassion qu’il y a eu de la part de tous ces gens-là que je connaissais et ils ont dit "on va vous aider".

Maintenant on peut enfin tourner la page

L’archevêque de Moncton ne cache pas son soulagement. Il s’agit de la fin d’un chapitre qui aura duré plusieurs années et occupé une importante partie du temps de son prédécesseur, Mgr Valéry Vienneau.

On peut enfin tourner la page. Ceci dit, ce n’est pas dire que les victimes n’ont plus de place. On continue à prier pour eux autres. On a de la compassion pour tout ça, mais on est content de pouvoir se décentrer de là-dessus. Ça fait 13 ans. Il faut tourner la page et là, on est capable de le faire , dit Mgr Desrochers.

Ouvrir en mode plein écran L'archevêque de Moncton souhaite maintenant tourner la page (archives) Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Il rappelle que l’archidiocèse a dû se serrer la ceinture au cours des dernières années, notamment en fermant des églises et en réduisant son nombre d’employés. Ces efforts ne sont pas terminés, puisqu’il va augmenter la taxe diocésaine.

Il s’agit d’une taxe versée par les paroisses à l'archidiocèse. Selon Mgr Desrochers, elle est actuellement de 8 % de leurs revenus et va être augmentée au cas par cas, selon la capacité de payer de chaque paroisse.