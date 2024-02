À 82 ans, le leader de la minorité républicaine au Sénat américain, Mitch McConell cessera d'exercer son rôle de leadership en novembre, a-t-il annoncé mercredi lors d'un discours donné dans l'hémicycle du Sénat.

Je me tiens devant vous aujourd'hui [...] pour vous dire que ce mandat sera mon dernier en tant que chef de file des républicains , a affirmé avec émotion celui qui aura assumé cette fonction pendant près de 17 ans, un record dans l'histoire du Sénat.

J'ai eu 82 ans la semaine dernière et la fin de mes contributions est plus proche que je ne le souhaiterais.

Alors que les meneurs des courses à l'investiture démocrate et républicaine, respectivement le président Joe Biden et l'ex-président Trump, seraient l'un ou l'autre le plus vieux président américain jamais élu, le départ de Mitch McConnell annonce un changement générationnel à la plus haute fonction du Sénat au sein du camp républicain.

Le temps reste invaincu. Je ne suis plus le jeune homme assis à l'arrière, espérant que mes collègues se souviennent de mon nom. C'est l'heure de la prochaine génération de dirigeants, a-t-il d'ailleurs déclaré.

Lorsque vous perdez un être cher, en particulier à un jeune âge, le processus de deuil s'accompagne d'une certaine introspection , a-t-il affirmé. C'est peut-être la façon que Dieu a trouvée pour vous rappeler le parcours de votre propre vie afin de redéfinir les priorités de l'impact sur le monde que nous laisserons tous inévitablement derrière nous.

L'élu du Kentucky entend cependant aller jusqu'au bout de son mandat de sénateur, qui prendra fin en janvier 2027.

Le sénateur de 82 ans a connu des moments d'absence qui ont été très médiatisés dans la dernière année.

Avec les informations de Washington Post et Agence France-Presse