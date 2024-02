Sortie de route pour le projet de voiture électrique d’Apple

La voiture électrique d’Apple, surnommée l’Apple Car, ne verra jamais le jour, d’après ce qu’a d’abord rapporté Bloomberg, suivi de plusieurs sites spécialisés.

Apple a lancé secrètement le projet Titan (nom de code utilisé à l’interne pour l’Apple Car) il y a dix ans, à un moment où les voitures autonomes avaient la cote dans la Silicon Valley.

Les progrès de son unité automobile ont été inégaux depuis 2014. Autant le design que le concept du véhicule ont changé au fil des ans, passant d’un véhicule autonome sans volant à une voiture électrique plus conventionnelle avec des fonctionnalités avancées d’aide à la conduite.

L'annonce de ce projet avait initialement suscité l'espoir qu'Apple puisse reproduire le succès de l'iPhone, dont le design novateur et l'interface épurée ont contribué à modifier le marché des téléphones cellulaires.

L’agence Reuters avait rapporté en 2020 qu’Apple envisageait de commercialiser sa voiture dès 2024 ou 2025, avant que la pandémie ne perturbe l’industrie automobile mondiale. L’année suivante, plusieurs sites spécialisés ont mentionné 2027 pour une éventuelle sortie, dans la foulée de pourparlers entre Hyundai et Apple.

Marché en baisse pour les voitures électriques

Les constructeurs automobiles mondiaux réduisent maintenant leurs investissements dans les véhicules électriques, dont la demande a chuté de manière significative. Les taux d'intérêt élevés ont entraîné un ralentissement de la demande pour ces voitures, généralement plus coûteuses.

Selon plusieurs sites spécialisés, plus d’un millier de personnes travaillaient sur le projet Titan. Elles pourraient être réaffectées à d’autres départements du géant, dont celui de l’intelligence artificielle, selon ce que rapporte Bloomberg, mentionnant que des mises à pied sont possibles.

Si cela s’avère, Apple se concentrera davantage sur son IA GenAI, ce qui devrait rendre les investisseurs et investisseuses plus optimistes quant aux efforts de l'entreprise et à sa capacité à rivaliser au niveau de la plateforme en matière d' IA , a déclaré Ben Bajarin, PDG de la société de conseil Creative Strategies, à Reuters.

Apple est l’une des seules grandes entreprises du secteur technologique à ne pas avoir participé aux vagues de licenciements de 2023 et du début de l’année 2024.

Apple n’a pas répondu dans l’immédiat à une demande de commentaire de Radio-Canada.

Avec les informations de Reuters, Bloomberg et Tech Crunch