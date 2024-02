Un secteur de Saint-Mathieu-du-Parc sera protégé

Une importante étape est franchie en vue de la création à Saint-Mathieu-du-Parc d'une aire protégée à l'abri de toute exploitation minière ou forestière. Le gouvernement Québec a annoncé mercredi qu'une réserve sera bientôt décrétée pour la protection de l'immense territoire visé.

L'intention est d'y constituer ce qui s'apparentera à un véritable parc national.

Les limites précises de l’aire seront annoncées plus tard, mais des restrictions sont déjà en vigueur, selon Québec.

Des mesures administratives visant à empêcher la réalisation de certaines activités à des fins commerciales pouvant dégrader les milieux naturels ont été mises en place pour ce territoire. Ainsi, une suspension temporaire du droit de jalonner et de désigner sur carte, de même qu'un arrêt complet et immédiat de toute forme d'exploitation forestière à des fins commerciales, y sont appliqués , explique le gouvernement par voie de communiqué.

La nouvelle est bien accueillie par l'organisme Aire protégée Saint-Mathieu-du-Parc.

Ces deux dernières années, nous avons mobilisé le milieu citoyen, environnemental et touristique de la Mauricie pour protéger et mettre en valeur le territoire de Saint-Mathieu-du-Parc, avec ses vieilles forêts, ses espèces en péril et son immense potentiel récréotouristique , a réagi le directeur Eric Proulx, par communiqué.

Avec des informations de Louis Cloutier