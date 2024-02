Un jeu d’évasion pour sensibiliser les jeunes à la violence

Québec octroie un montant de 138 000 $ à l'organisme La Débrouille basé à Rimouski pour le développement d'un projet de sensibilisation à la violence sexuelle et conjugale.

Ce projet, intitulé L'histoire dont vous êtes les héroïnes , vise les jeunes de 12 à 25 ans.

Il permettra de les sensibiliser sur les violences sexuelles et conjugales et sur les réalités des personnes 2LGBTQIA+ en les plongeant dans l'univers d'une relation de violence entre partenaires intimes, sous la forme d'un jeu d'évasion.

La coordonnatrice générale de La Débrouille, Geneviève Lévesque, explique que le jeu sera bâti sous la forme d'une caravane qui pourra parcourir le territoire et aller à la rencontre des jeunes.

Ouvrir en mode plein écran La coordonnatrice générale de La Débrouille, Geneviève Lévesque, soutient que le projet permettra d'aller à la rencontre des jeunes à Rimouski, mais aussi dans les municipalités des alentours. Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Rioux

La Débrouille aimerait d'ailleurs que certains jeunes s'impliquent dans la démarche pour bâtir le jeu. C'est la raison pour laquelle la caravane devrait être prête à prendre la route en 2026.

On fait un projet "dont vous êtes le héros, l'héroïne". C'est un projet pour sensibiliser les jeunes à une relation saine dans les relations amoureuses , poursuit Mme Lévesque.

C'est un projet que l'on construit avec les jeunes, pour les jeunes.

Cette initiative a été retenue lors de l'appel de projets de sensibilisation en matière de violence conjugale et sexuelle lancé par le Secrétariat à la condition féminine du Québec.

En tout, 29 projets ont été retenus. Une somme de 4,8 millions de dollars pour les réaliser a été octroyée à travers la province.

La ministre responsable de la région et députée de Rimouski, Maïté Blanchette-Vézina, a fait l'annonce mercredi matin de l'octroi d'un montant de 138 000 $ au projet de La Débrouille.

Pour notre gouvernement, c'est une priorité, la sécurité des femmes, la sécurité des gens qui vivent des relations qui sont violentes. On a des bracelets anti-rapprochement, notamment, qui ont été mis en place. Le déploiement de tribunaux spécialisés également, dont on a un projet pilote ici à Rimouski , a rappelé la ministre.

Projet de logements de deuxième étape pour La Débrouille

Par ailleurs, la coordonnatrice générale de La Débrouille, Geneviève Lévesque, a affirmé que l'organisme attend une réponse du Programme d'habitation abordable Québec (PHAQ) pour son projet de construction de 16 logements à Rimouski.

Les coûts du projet sont évalués à 10 millions de dollars.

La Ville de Rimouski a offert des terrains à La Débrouille dans les derniers mois pour la construction de ces logements.

Cette nouvelle résidence, destinée aux personnes victimes de violence, servirait de « deuxième étape », d'un lieu de transition après un séjour en hébergement d'urgence.

On se rend compte qu'il y a une certaine partie des gens qui viennent chez nous qui a besoin d'un accompagnement un petit peu plus long. Soit que le besoin de sécurité est encore important ou que les conséquences de la violence qu'elles ont vécue vont faire en sorte qu'elles ont besoin de travailler un peu plus sur l'estime de soi, à réapprendre à vivre seules, à sortir de ce type de violence-là , soutient Geneviève Lévesque.

Elle ajoute que le manque de logements disponibles fait aussi en sorte que les personnes hébergées à La Débrouille le sont parfois plus longtemps qu'auparavant.