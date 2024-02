De l’aveu des gardes frontaliers moldaves, certains pans de la frontière avec l’Ukraine ont longtemps été peu surveillés.

D’abord cette frontière a longtemps été inexistante, puisque tant la Moldavie que l’Ukraine faisaient partie d’un même pays, l’Union soviétique. Et même après l’indépendance de ces deux républiques, rien ne justifiait une supervision accrue.

Mais avec l’invasion russe de l’Ukraine en février 2022, la situation a complètement changé. Depuis un an, des barbelés ont commencé à être érigés le long de la frontière.

Les autorités ukrainiennes ont commencé à ériger des barbelés à la frontière entre leur pays et la Moldavie.

Ce ne sont pas les autorités moldaves, mais bien celles de l’Ukraine qui ont entrepris les travaux.

Parce que cette frontière est devenue une route d’exil illicite pour les Ukrainiens qui tentent d’éviter de rejoindre les rangs de l’armée, au moment où les autorités de Kiev affirment avoir besoin de 450 à 500 000 recrues.

Un officier de la police frontalière moldave, que nous accompagnons dans un champ où l’Ukraine et la Moldavie ne sont séparées que par un simple fossé, dit n’avoir jamais vu un tel phénomène en 18 ans de carrière.

Depuis février 2022, les autorités de la Moldavie ont intercepté 17 000 personnes, surtout des personnes aptes à combattre qui fuient l’Ukraine .

Les autorités moldaves ont recours à des drones et des caméras thermiques pour mieux surveiller la frontière.

Pour faire face à cet afflux inusité, les autorités moldaves se sont dotées de drones et de caméras thermiques, outils utiles d’autant que la majorité des traversées ont lieu en pleine nuit.

Frontex, l’organisation responsable des frontières de l’Union européenne, a aussi déployé des agents qui ont pour mission de venir en aide à leurs homologues moldaves.

Malgré tout, le phénomène reste difficile à endiguer. La nuit précédant notre rencontre avec les agents frontaliers, un homme a été intercepté dans le nord du pays.

En plus de devoir surveiller des centaines de kilomètres de frontières, dont de grandes parties ne sont pas protégées, les autorités sont confrontées à des traversées bien organisées, parfois facilitées par des passeurs.

Des citoyens moldaves ont été arrêtés quand les agents ont découvert qu’ils étaient impliqués dans la migration illégale d’Ukrainiens , confirme Veronika Savca, porte-parole de la police aux frontières.

Selon les autorités, un aller simple vers la Moldavie, qui permet éventuellement de rejoindre un pays de l’Union européenne, se vend entre 2000 et 5000 dollars américains.

Une fois qu’ils ont foulé le sol moldave, les Ukrainiens sont assurés d’y rester s’ils le souhaitent. Les agents frontaliers n’ont pas le pouvoir de les renvoyer de l’autre côté de la frontière.

En tant qu’autorité nationale, nous n’avons pas le droit de refuser une demande d’asile , explique Ion Budeanu, de l’agence de protection et d’asile de la Moldavie.

Le centre d’accueil où il travaille, à Chisinau, la capitale du pays, traite donc de nombreuses demandes chaque jour. Dans la salle d’attente, en plus des familles, on voit beaucoup d’hommes venus seuls.

En Ukraine, les Russes tuent des gens, j’ai peur pour ma vie , indique Alexander. Cet homme de 41 ans, qui admet avoir craint d’être mobilisé, est l’un des rares à avoir accepté de nous parler, vu la sensibilité du sujet.

Ils ont peur de mourir , ajoute Nikita, un demandeur d’asile ukrainien. Si lui a réussi à quitter légalement l'Ukraine en raison de problèmes de santé qui l’empêchent d’être enrôlé, cet homme originaire de Kharkiv dit connaître des gens qui se cachent des agents de recrutement.

La Russie a plus de gens et est mieux équipée. [...] L’aide n’arrive pas et personne ne sait combien de temps les forces ukrainiennes pourront tenir sans cette aide. Des mois, peut-être?