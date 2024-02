Le ministère des Transports et de la Mobilité durable lancera une étude afin de se pencher sur la sécurité routière sur l'autoroute 20 entre Rimouski et Mont-Joli. C'est ce qu'a annoncé la députée de Rimouski et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Maïté Blanchette Vézina.

Le tronçon le plus à l'est de l'autoroute, qui compte deux voies réparties sur une chaussée, a été le théâtre de plusieurs accidents de la route. Au total, 25 collisions mortelles sont survenues entre 2004 et 2022.

En revanche, l'étude n'abordera pas spécifiquement la possibilité d'élargir l'artère, ce qui est réclamé par 10 000 signataires d'une pétition déposée à l'Assemblée nationale. Maïté Blanchette Vézina suggère toutefois qu'elle pourrait ouvrir la porte à des investissements pour améliorer la sécurité routière sur l'A-20, comme l'ajout de voies de dépassements.

À ce moment-ci, ce n'est pas une étude pour rajouter une voie, mais on continue de suivre la circulation, la sécurité et les rapports qui sont faits pour la sécurité des usagers de cette portion-là , a dit Maïté Blanchette Vézina.

Actuellement, on ne compte aucune voie de dépassement sur une vingtaine de kilomètres entre le quartier Pointe-au-Père de Rimouski et Mont-Joli. À l'époque de la conception du tronçon, les données de camionnage ne justifiaient pas l'ajout de voies de dépassements sur l'autoroute, expliquait le MTMD.

Ouvrir en mode plein écran Plus de 10 000 véhicules circulent quotidiennement sur certains tronçons de l'autoroute 20 entre Rimouski et Mont-Joli. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Sébastien Ross

Le président de la Table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent et préfet de La Mitis, Bruno Paradis, applaudit l'initiative et se réjouit de voir que l'ajout de telles voies pourrait être sur la table.

On sait que ce n'est pas la configuration de la route qui est problématique. Ce sont des facteurs humains (de l'impatience, des téléphones cellulaires, etc.) qui peuvent amener ce genre de situation là , souligne-t-il. Reste que c'est un tronçon qui est fort achalandé et qui, malgré des lignes droites et des occasions de dépasser, ne permet pas de le faire.

C'est important de comprendre que les rapports d'accidents nous mentionnent que ce sont des comportements humains [qui sont en cause]. Donc, comment peut-on agir pour sécuriser ce tronçon-là en sachant que ce sont des comportements humains pour la plupart des accidents qui ont eu lieu? C'est ce sur quoi on va travailler , a renchéri la députée Blanchette Vézina.

Ouvrir en mode plein écran La députée de Rimouski et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Maïté Blanchette-Vézina (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Cette annonce survient quelques heures seulement après la tenue d'une rencontre entre des fonctionnaires de la direction régionale du ministère et des élus locaux concernant l'enjeu de la sécurité routière sur l'autoroute 20 entre Rimouski et Mont-Joli.

Cette réunion avait été convoquée à la demande de la députée Maïté Blanchette Vézina. Pourtant, cette dernière n'a pas assisté à ladite rencontre, son cabinet évoquant un conflit d'horaire.