Fraude : une ex-employée d’Alma écope de 20 mois de prison en collectivité

Johanne Larouche, une ex-employée de la Ville d’Alma, écope d’une peine de 20 mois de prison à purger dans la collectivité pour avoir fraudé son employeur. Le juge Pierre Lortie a accepté cette proposition commune de la Couronne et de la défense.

En plus de sa peine, elle devra se soumettre à trois années de probation au cours desquelles elle devra garder la paix et respecter l’ordre public.

Mme Larouche était présente au palais de justice d’Alma lors du prononcé de sa peine, mercredi. Elle s’est montrée très émotive lorsque les procureurs ont résumé ses méfaits.

Rappel des faits

Le 25 octobre, la dame de 67 ans a reconnu sa culpabilité à des chefs d’accusation de fraude, d’abus de confiance par un fonctionnaire et d’utilisation de documents contrefaits.

Lors des événements, elle était à l’emploi de la Ville d’Alma et s’occupait notamment de la perception des taxes municipales. Elle a manipulé les chiffres et effectué des transactions frauduleuses, pour finalement détourner un peu plus de 70 000 $. Elle a été congédiée en 2021.

Ouvrir en mode plein écran La dame a cessé de travailler pour la Ville d'Alma en 2021. Photo : Radio-Canada

Johanne Larouche avait avoué aux policiers avoir pris cet argent pour aider son mari à payer ses dettes.

Depuis, elle et la Ville d’Alma ont conclu une entente à l’amiable confidentielle concernant le remboursement des sommes prélevées frauduleusement.

Rapport présentenciel

C’est d’ailleurs l’un des éléments qui a joué en sa faveur, tel que spécifié dans le rapport présentenciel confectionné à la demande du tribunal. Celui-ci se montre très positif à l’endroit de l’accusée.

On peut notamment y lire qu’elle a des remords sincères face à ses gestes, que le processus judiciaire a eu des répercussions très dissuasives à son endroit, et que le risque de récidive est faible. De plus, elle ne possède aucun antécédent judiciaire et a toujours collaboré avec les forces de l’ordre dans le cadre de l’enquête. Ces éléments ont contribué à lui éviter une peine de prison ferme.