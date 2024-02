Ottawa va prêter 128 M$ à World Energy GH2

Le gouvernement fédéral va prêter environ 128 millions de dollars au promoteur d’un mégaprojet d’éoliennes, d’hydrogène et d’ammoniac dans l’ouest de Terre-Neuve.

Essentiellement un prêt préapprouvé, la facilité de crédit obtenue par World Energy GH2, mercredi, permettra le développement d’une usine productrice d’hydrogène et d’ammoniac alimentée par plus de 300 éoliennes de 200 m de hauteur.

Le temps presse pour l’équipe de World Energy GH2 . Il faut réaliser ce projet et montrer au monde entier que nous voulons produire de l’hydrogène, ici , affirme le ministre du Travail, Seamus O'Regan. C'est une journée importante pour les énergies renouvelables et pour Terre-Neuve-et-Labrador.

Le projet, dont la première phase est évaluée à 5,99 milliards de dollars, attend toujours l'approbation environnementale du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador. Seamus O'Regan indique que l'entreprise aura accès aux fonds avant que le projet obtienne le feu vert de la province.

Cette entente est sans précédent et représente un moment charnière pour l’industrie d’hydrogène au Canada , estime Sean Leet, PDG de World Energy GH2, en ajoutant que le projet est un chef de file au Canada et l'un des plus avancés au niveau mondial .

La première phase du projet comprend la construction de l'usine, à Stephenville, et d’environ 160 éoliennes de 200 m de hauteur dans la péninsule de Port-au-Port. La deuxième phase consiste à construire un autre parc éolien dans la vallée Codroy, au sud.

Lorsque son projet fonctionnera à plein régime, World Energy promet de produire environ 210 000 tonnes d’hydrogène vert par an. L’hydrogène sera converti en 1,2 million de tonnes d’ammoniac, une substance plus dense et plus facile à transporter, pour qu’il soit exporté en Europe.

L’entreprise s’engage aussi à créer 2200 emplois pendant la construction du projet et 400 emplois à long terme.

Un projet polarisant

Le maire et la communauté d’affaires de Stephenville se rangent derrière World Energy GH2, mais plusieurs résidents de la péninsule de Port-au-Port s’opposent au projet. Ils soutiennent que la péninsule subira les conséquences environnementales de la construction, sans bénéficier des retombées économiques.

Les opposants au projet rappellent que la majorité des emplois sera liée à l'usine, à Stephenville, à quelques kilomètres à l’ouest de la péninsule. Pendant la construction, le campement proposé pour héberger environ 1500 travailleurs sera aussi construit dans la ville.

Duran Felix, membre d’un comité de résidents militant contre le projet, croit que l’annonce du prêt, avant même que le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador termine son évaluation environnementale du projet, en dit long.

Ils ont décidé de ne pas faire d’évaluation d’impacts au fédéral. Le gouvernement s’en fout des précoccupations environnementales , affirme-t-il.

Le ministre provincial de l’Environnement et du Changement, Bernard Davis, décidera du sort du projet d’ici le 9 avril.