Le Manitoba sanctionne un groupe de foyers d’accueil qui fournit du cannabis à des mineurs

Le gouvernement du Manitoba coupe le financement attribué à Spirit Rising House, un organisme privé responsable d’une dizaine de foyers d'accueil au Manitoba. Une enquête de police a révélé que les employés de l'organisme donnaient du cannabis non autorisé à des mineurs pour réduire les risques de violence au sein des foyers.

L’organisme Spirit Rising House gère neuf foyers d'accueil et deux foyers de groupe spécialisés pour 34 jeunes à haut risque, pris en charge par les Services à l'enfant et à la famille.

Les foyers d'accueil sont chargés d'enfants pris en charge par les services sociaux d'urgence de niveau 5, c'est-à-dire des jeunes ayant des besoins élevés et complexes en matière de soins et qui sont à risque d'être victimes d'exploitation sexuelle, de toxicomanie et d'automutilation.

Quatre employés qui ont travaillé pour l'organisme dans le passé ou qui y travaillent encore ont confirmé à CBC /Radio-Canada que le personnel fournissait du cannabis à des mineurs. Ils ajoutent que ce fait était largement connu dans toute l'entreprise.

La réduction des risques est une bonne chose lorsqu'elle est utilisée à cette fin, mais ce que nous faisions, c'était fournir du cannabis tous les jours à 15 h 30 , a commenté un ancien employé qui travaillait dans l'un des foyers et qui donnait du cannabis aux jeunes.

Une autre ancienne employée explique que les adolescents, dont certains n'avaient pas plus de 15 ans, avaient le choix entre un gramme de cannabis par jour ou de l’argent en espèces. Elle assure que tous optaient pour le cannabis et précise que certains ont commencé à fumer à leur entrée au foyer.

Un employé actuel de Spirit Rising House affirme que les enfants reçoivent les meilleurs soins possibles de la part du personnel, mais que l'entreprise est allée trop loin dans ses plans de réduction des risques.

Plus de 2 millions de dollars de subvention

Le gouvernement provincial et les agences des Services de l'enfant et de la famille ont versé plus de 2,2 millions de dollars à Spirit Rising House pour ses services l'année dernière, selon les chiffres fournis par le gouvernement et le Southern First Nations Network of Care.

Le co-propriétaire du groupe Ian Rabb qui est aussi conseiller en toxicomanie très connu a refusé les demandes d’entrevue de CBC/Radio-Canada.

Le co-propriétaire du groupe Spirit Rising House Inc. Ian Rabb. (Archives)

Dans un communiqué envoyé par l'avocat de l'entreprise, il indique qu'il ne peut pas donner de détails précis pour des raisons de confidentialité.

Ian Rabb ajoute cependant que les foyers de la société se concentrent sur une approche de réduction des risques. Les enfants pris en charge sont dépendants des opioïdes et de la méthamphétamine.

Il réaffirme que l'utilisation du cannabis fait partie de cette approche et ajoute qu'il peut être prescrit par des médecins ou que les jeunes peuvent l'acheter eux-mêmes.

Le directeur administratif de l'organisme, John Bennett, va dans le même sens et soutient que rien ne justifie de fournir du cannabis dans l’établissement sans prescription médicale.

Des erreurs ont été commises

Une note adressée à tous les employés de Spirit Rising House, obtenue le 9 février par CBC/Radio-Canada, stipule que le cannabis ne peut être fourni aux mineurs que sur prescription médicale.

La note précise qu'avant de donner une substance contrôlée à un jeune, y compris de la marijuana, le personnel doit obtenir le consentement du tuteur de l'enfant au sein de l'organisme d'aide à l'enfance.

Elle ajoute que le cannabis ne peut pas être donné à un jeune à la place de son allocation en espèces et que les employés doivent documenter l'utilisation de toute substance sur un formulaire provincial.

M. Bennett fait remarquer que l'entreprise n'en est qu'à ses débuts et reconnaît que des erreurs ont été commises. Nous assumons ces erreurs et avons l'intention d'en tirer les leçons.

Trouver un nouveau foyer

La ministre des Familles, Nahanni Fontaine, s’est dite très troublée par les agissements au sein du Spirit Rising House.

Il s'agit de jeunes parmi les plus vulnérables, à risque et aux besoins incroyablement complexes , affirme-t-elle.

La ministre des Familles du Manitoba, Nahanni Fontaine.

Nahanni Fontaine indique que sa priorité est de trouver un nouveau foyer aux enfants sous la responsabilité de Spirit Rising House.

Le gouvernement du Manitoba est intervenu il y a environ un mois, après avoir pris connaissance de rapports faisant état de cannabis donné à des jeunes par le personnel, décrit un porte-parole du ministre des Familles.

La ministre Nahanni Fontaine ajoute que la Southeast Child and Family Services qui fournit des permis à Spirit Rising House a placé un cogestionnaire dans les foyers.

Les conclusions ont également été communiquées à la police de Winnipeg qui a confirmé qu'une enquête est en cours.

Avec les informations de Kristin Annable et Caroline Barghout