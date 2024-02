Une femme de 68 ans secourue par deux bons samaritains après être tombée dans le froid

À Warman, en Saskatchewan, une femme de 68 ans a été secourue par deux bons samaritains après être tombée dans la neige lundi, alors que le refroidissement éolien était de -35.

Il y a toujours des occasions d'aider quelqu'un en faisant quelque chose de généreux , a assuré Bonnie Letrud en entrevue mardi, après avoir été sauvée du froid.

Elle raconte qu'elle est sortie de chez elle lundi en fin d'après-midi pour aller faire des commissions au dépanneur du coin de la rue.

Malgré la tempête qui s’abattait sur la ville et le froid glacial, elle a laissé derrière elle tuque et mitaines, pensant qu’elle n’en aurait que pour quelques minutes seulement.

Mme Letrud se souvient d'avoir fait quelques pas dans la ruelle derrière sa résidence, qui était couverte par une épaisse couche de neige, avant de tomber au sol.

N’étant pas capable de se relever, elle s’est mise à ramper et à crier à l’aide en espérant que quelqu’un vienne à son secours.

Je suis restée là un moment, mais je me suis dit que je devais faire quelque chose. J’ai commencé à ramper et à rouler en criant pour de l’aide , explique-t-elle.

Bonnie Letrud n’était qu’à quelques mètres de sa résidence et du dépanneur, mais elle n’était pas visible pour les passants puisqu'elle se trouvait dans une ruelle.

J’étais allongée et à un moment je me suis dit "Et si personne ne vient m’aider?" s'est-elle demandé en pensant à sa famille, puisqu'elle a perdu son mari Dale et sa fille Jennifer dans la dernière année.

Après de nombreuses minutes allongée dans la neige, Bonnie Letrud a aperçu un homme au bout du bâtiment.

Il s’est approché d'elle, puis a demandé l’aide d’un autre homme pour la secourir. Ils l’ont ensuite transportée jusqu’au dépanneur, où elle a reçu des soins de la part d’ambulanciers.

Après avoir été secourue et avoir retrouvé ses chats, Mme Letrud souhaite maintenant connaître l’identité des deux hommes qui l’ont aidé pour les remercier en personne.

Ils sont géniaux , s'exclame-t-elle. J'apprécie énormément ce geste.

D’après les informations de Jason Warick